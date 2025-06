Marko spreekt van zwarte dag na uitvalbeurt van Verstappen

Max Verstappen kende een dramatische Grand Prix van Oostenrijk. Op de Red Bull Ring viel hij al na drie bochten uit na een crash met Andrea Kimi Antonelli. Helmut Marko baalt als een stekker, en hij spreekt van een zwarte dag. Volgens de Red Bull-adviseur was het podium niet onmogelijk.

Verstappen begon goed aan de Oostenrijkse Grand Prix. Hij startte als zevende, maar reed bij het ingaan van de eerste drie bochten al vlak achter zijn concurrenten. Antonelli blokkeerde echter zijn remmen, en hij schoof met zijn Mercedes tegen de RB21 van Verstappen aan. De schade was zeer groot, en beide coureurs vielen uit.

Podium was mogelijk geweest

Voor Red Bull werd het daarna een kansloze missie, en teamadviseur Helmut Marko baalde van de uitvalbeurt. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Max had een goede start en ging toen voor bocht drie naar de buitenkant om problemen te kunnen vermijden."

"Kimi kwam uit het niets en ramde ons er volledig af met blokkerende voorwielen. Uit de analyse blijkt dat we om het podium hadden kunnen strijden. Mercedes was zeker niet snel en de Ferrari's waren ook niet heel overtuigend. McLaren was buiten bereik. Je zag ze niet meer terug, maar zoals gezegd was een podiumplek mogelijk. Bij een start kan je risico's nemen en moet je erop voorbereid zijn dat iemand achter je iets doms doet."

Zwarte dag voor Red Bull

Verstappen gelooft zelf niet meer in de wereldtitel, en ook Marko ziet dit niet langer als een realistisch scenario. Hij treurt: "Dit is een zwarte dag. De achterstand is bijna niet meer in te halen. Als er niets bijzonders gaat gebeuren, dan moeten we er wel van uitgaan dan het wereldkampioenschap voorbij is."

De race werd gewonnen door Lando Norris, en Oscar Piastri kwam als tweede over de streep. De titelrivalen van Verstappen scoorden dus wel.