Max Verstappen zet titelstrijd definitief uit het hoofd na pijnlijke crash

Max Verstappen kende een dramatische zondag op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Hij viel al na drie bochten uit door een crash met Andrea Kimi Antonelli. Verstappen baalde als een stekker, maar hij nam het de Italiaan niet kwalijk. Hij denkt niet aan de wereldtitel.

Verstappen begon op de teleurstellende zevende plaats aan de Grand Prix van Oostenrijk. Bij de start kwam hij aardig weg, maar in bocht drie ging het helemaal mis. Antonelli probeerde een paar auto's in te halen, en maakte een remfout. Hij schoot rechtdoor, ramde Verstappen en ze vielen allebei uit.

Verstappen wandelde terug naar de paddock, en bleef daar lang wachten in zijn kamer. Dat was niet omdat hij gefrustreerd was, maar omdat hij zijn eigen raceteam wilde zien schitteren in de 24 uur van Spa-Francorchamps. Daar pakten zijn jongens de winst in hun klasse.

Geen wrok jegens Antonelli

Nadat hij zijn eigen team zag winnen, sprak hij zich uit bij Viaplay: "Het was al in bocht 3 voorbij. Ik werd van achteren aangetikt en toen was het klaar." Hij neemt Antonelli niets kwalijk: "Ik wist niet wat er was gebeurd, hij reed achter me, dus ik vroeg het aan hem."

Titel niet relevant

"Dat was het wel. Daarna hebben we elkaar nog gesproken, het is oké. Dat kan gebeuren. Niemand doet dit expres en elke rijder heeft dit wel eens meegemaakt."

Zijn uitvalbeurt zorgt ervoor dat Verstappen een nog grotere achterstand heeft in de strijd om de wereldtitel. Hij wil zelf niet over dit onderwerp nadenken: "Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Dus dan maakt het niet zoveel uit." Verstappen zag zijn McLaren-rivalen een sterke race rijden, Lando Norris en Oscar Piastri kwamen als eerste en tweede over de streep.

Ze liepen hierdoor uit in de strijd om de titel, en Verstappen moet nu ook rekening houden met George Russell.