Albon onthult nieuwe details over mogelijke Thaise GP

De Thaise regering werkt aan een plan om een Grand Prix van Thailand in Bangkok te organiseren. Ze hebben een ambitieus plan klaarliggen voor 2028. Alex Albon onthult de laatste details over het plan van de regering.

Volgens de Thaise Williams-coureur loopt alles volgens plan. Over drie seizoenen zou de Grand Prix op de kalender moeten verschijnen en zou hij zijn eerste thuis-Grand Prix in Thailand kunnen rijden.

Realistischer

In gesprek met Motorsport.com zegt Albon: "Alles ziet er veelbelovend uit. Het lijkt steeds realistischer te worden." Volgens Albon loopt alles volgens plan: "Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik kan er niet veel over zeggen, maar ik heb de baan gezien, de eerste plannen. Alles ziet er echt veelbelovend uit." Het circuit gaat echter niet in het centrum van Bangkok aangelegd worden.

"Nee, het is niet in het centrum. Als je ooit in Bangkok bent geweest, weet je dat het verkeer daar niet ideaal is. Dus het ligt wat meer aan de rand", verklaarde hij. De focus ligt op goede infrastructuur en logistiek. "Ze doen veel werk om mensen in en uit het gebied te krijgen. Het circuit zelf... ik zou het geen klassiek stratencircuit noemen, niet zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien. Het heeft meer karakter, wat positief is."

Actieve rol

Alex Albon speelt een actieve rol in de plannen van de Grand Prix van Thailand. De rol van de Williams-coureur is vergelijkbaar met die van zijn teamgenoot Carlos Sainz. Sainz heeft dan ook een belangrijke rol bij de Grand Prix van Spanje, die vanaf volgend seizoen in Madrid gehouden gaat worden. Albon legt uit waarom de Grand Prix van Thailand een succes kan worden tegenover Motorsport: "Thailand is groot in toerisme, en de Formule 1 past perfect in dat verhaal", aldus Albon. "Ik denk dat het heel goed is voor het land. Ze nemen het echt serieus. Ze zijn al bij meerdere races aanwezig geweest. Misschien ook dit weekend, maar zeker bij de afgelopen twee of drie."

"Uiteindelijk is de regering erg ondersteunend", zei hij. "Dus ik hoef er niet constant mee bezig te zijn. Maar ik wil wel dat het een succes wordt. Dus dit jaar en volgend jaar werken we nauw samen met de overheid om de Formule 1 en autosport in Thailand te promoten."