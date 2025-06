Marko geeft hoop op succes van Verstappen op

Max Verstappen begint de Grand Prix van Oostenrijk vandaag vanaf de zevende startplek. Hij kende een rampzalige kwalificatie, en heeft een wonder nodig om op het podium te kunnen eindigen. De normaal gesproken zeer optimistische Helmut Marko gelooft ook niet in de zege.

Marko is normaal gesproken heel positief over de kansen van Verstappen. Zelfs bij een mindere kwalificatie, houdt Marko meestal vertrouwen in een sterk resultaat. Nu denkt ook hij er anders over, want Red Bull kwam vooral niet in het verhaal voor in de kwalificatie. Verstappens titelrivalen van McLaren hadden wel een goede sessie, en ze starten vooraan het veld.

Strategisch spelletje

Red Bull kan misschien een tactisch spelletje gaan spelen, maar Marko gelooft daar niet zo in als hij ernaar wordt gevraagd door ORF: "Nou ja, de zachte band gaan we waarschijnlijk niet terugzien. Niemand heeft nog een nieuw setje zachte banden over, maar verder moeten we het allemaal nog gaan analyseren."

"Daar zal dan ook veel van af hangen, maar het wordt tijdens de race naar alle waarschijnlijkheid ook wel een stukje warmer dan op de zaterdag. En wij moeten sowieso met een agressievere strategie voor de dag komen, aangezien we de race vanaf de zevende plek moeten starten."

Red Bull heeft een wonder nodig

Een zege of een podiumplek ziet Marko niet gebeuren. De Oostenrijker stelt dat daarvoor een enorm wonder nodig is. Balend gaat hij verder met zijn verhaal: "Makkelijk zal het echt niet gaan worden. Als de race gewoon normaal verloopt, dus zonder al te veel bijzonderheden, is een podiumplaats niet realistisch..."

Verstappen staat derde in de strijd om de wereldtitel, en hij zal vandaag de schade beperkt moeten houden. Zijn rivalen in de strijd om de titel zijn McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Beide coureurs starten de Oostenrijkse Grand Prix vandaag vanuit de kop van het veld.