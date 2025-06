Verstappen verrast met nieuw raceplan buiten Formule 1

Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van race-avonturen buiten de Formule 1. Recent verscheen hij op de Nürburgring Nordschleife voor een testdag, en hij wil ook graag racen in de 'Groene Hel'. Daarvoor is een speciale permit nodig, en Verstappen wil deze gaan halen. Dat betekent dat hij moet deelnemen aan bijzondere races.

Max Verstappen focust zich dit weekend op de Grand Prix van Oostenrijk. Bijna twee weken geleden kroop hij echter ook achter het stuur van een andere auto. Na de Canadese Grand Prix vloog hij door naar Spa-Francorchamps, waar hij een aantal rondjes reed in een Aston Martin GT3-bolide van zijn eigen raceteam.

Het rijden met GT3-wagens is één van de grote liefdes van Verstappen. Het liefst zou hij ook races rijden in de GT3, maar door de drukke Formule 1-kalender lijkt dit voorlopig onmogelijk te zijn. Verstappen droomt vooral van racen op de iconische Nordschleife, waar hij vorige maand onder de schuilnaam 'Franz Hermann' ook een testdag afwerkte in een GT3-bolide.

Serieuze plannen

In een interview met de Britse krant The Sun kijkt hij terug op die test: "Die neppe naam was er zodat ik niet op de deelnemerslijst zou staan. Mensen zouden anders ver van tevoren weten dat ik er was, en dan zouden er meer mensen zijn geweest. Wat ik buiten de Formule 1 doe, zorgt ervoor dat ik langer in de Formule 1 blijft. Ik probeer er iets van te maken en lol te maken."

Het liefst wil Verstappen racen op de Nürburgring Nordschleife, maar dan heeft hij de speciale permit nodig. Het is een hele tocht om die te halen, want er moet worden geracet in lagere klassen. Verstappen onthult dat dit op de planning staat: "Ik wil mijn licentie halen, dus ik moet een race gaan rijden in een langzamere auto. Dus dat probeer ik in te plannen."

Genieten van het leven

Verstappen wil overigens wel om de successen vechten bij deze avonturen: "Als je dingen buiten de Formule 1 doet, is het wat relaxter. Dat betekent niet dat het minder professioneel is, mijn verlangen om te winnen blijft hetzelfde. Het is iets waar ik heel erg van geniet om te ontdekken."

"Het is belangrijk om van mijn tijd te genieten. De tijd gaat zo snel voorbij en ik wel er op terug kunnen kijken en tijd kunnen doorbrengen met mijn familie."