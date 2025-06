Hamilton zet Verstappen voor schut met gevatte opmerking

Lewis Hamilton kende een positieve kwalificatie op de Red Bull Ring. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de vierde tijd, en daar was hij heel erg blij mee. Als hij wordt gevraagd naar mogelijke incidenten in de race, maar hij een opvallende grap over Max Verstappen.

Hamilton begon met een slecht gevoel aan de kwalificatie in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring kende hij geen sterke vrije trainingen, en hij had zelfs zijn twijfels over de nieuwe vloer van Ferrari. Toen het belangrijk werd in de kwalificatie stond Hamilton echter op, en reed hij de vierde tijd. Het was een positief resultaat.

Opmerking over Verstappen

In het verleden waren er vaak incidenten in de Oostenrijkse Grand Prix. Vorig jaar crashten Max Verstappen en Lando Norris bijvoorbeeld met elkaar. Verstappen kende vandaag een teleurstellende kwalificatie met de zevende tijd. Als Hamilton naar de incidenten wordt gevraagd door de internationale media, komt hij met een grap: "Max is er niet, dus... Ik bedoel, ik zal sowieso tegen niemand aanbotsen. Dat staat vast."

Zege lijkt niet mogelijk

Hamilton verandert daarna snel van onderwerp. De zevenvoudig wereldkampioen kende een goede sessie, en de kansen op een podiumplaats zijn springlevend. Hamilton heeft dit seizoen nog geen podiumplek gescoord op de zondag, en dat is de slechtste start van een seizoen uit zijn loopbaan.

De zege lijkt morgen iets te hoog gegrepen, zo weet Hamilton zelf ook wel: "Het wordt beetje bij beetje langzaam beter. We boeken progressie, maar er zijn nog veel dingen die beter zullen moeten gaan zodat we ieder weekend kunnen bereiken wat we willen. Maar we werken eraan."

Nog meer goed nieuws

Voor Ferrari was het sowieso een mooie dag, want ook Charles Leclerc kende een prachtige kwalificatie. De Monegaskische coureur zette de tweede tijd neer, en wist de McLarens te splitsen. Mogelijk kan Hamilton morgen zijn teamgenoot gaan helpen.