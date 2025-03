Herbert sluit nieuwe wereldtitel voor Verstappen uit

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over anderhalve week van start in Australië. Het is de verwachting dat het een zeer spannend seizoen gaat worden met een open titelstrijd. Johnny Herbert denkt niet dat Max Verstappen de wereldtitel zal gaan pakken.

Verstappen werd in de afgelopen vier jaar wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Vorig jaar had zijn team Red Bull het zwaar, maar Verstappen wist de aanvallen van de concurrentie knap af te slaan. Tijdens de testdagen in Bahrein zag Red Bull er beter uit dan eind vorig jaar, maar werd ook duidelijk dat McLaren heel sterk was. De Britse renstal werd vorig jaar constructeurskampioen, en ze azen dit jaar op de dubbel.

McLaren snel competitief

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert ziet de Britse renstal nog steeds als de favoriet. Hij doet daar niet geheimzinnig over als hij vooruitkijkt naar het nieuwe seizoen in gesprek met CasinoApps: "Het meest positieve vanuit het perspectief van een Brits team is waarschijnlijk dat McLaren uit de startblokken komt en heel snel competitief zal zijn. Ze hebben in het verleden heel slecht gepresteerd tijdens de test in Bahrein, dus dit is een heel goed begin. Het lijkt erop dat ze voortzetten waar ze eind vorig jaar zijn geëindigd."

Norris de titelfavoriet

Herbert heeft simpelweg torenhoge verwachtingen van McLaren. Als hij wordt gevraagd naar welke coureur dit jaar wereldkampioen gaat worden, wijst hij niet naar Verstappen. Herbert wijst naar het McLaren-duo, en daar heeft hij een overduidelijke favoriet: "Ik ga voor Lando Norris. Hij heeft het mes tussen de tanden. Hij heeft enorm veel geleerd van zijn gevecht tegen Max van vorig jaar. Ik denk dat hij heeft geleerd wat hij moet doen om hem te kunnen verslaan. Maar hij moet heel, heel erg voorzichtig zijn met zijn teamgenoot bij McLaren, want ik denk dat Oscar Piastri ook mee gaat doen."