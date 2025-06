Enorme teleurstelling bij Marko na mislukte kwalificatie: "Grote klap"

Max Verstappen kende een dramatische kwalificatie op de Red Bull Ring. De Nederlander kwam niet verder dan de zevende tijd, en daar baalde hij flink van. Ook Helmut Marko was teleurgesteld, en hij sprak van een harde klap.

Verstappen had de hoop te kunnen vechten met zijn rivalen van McLaren. Niets bleek echter minder waar, want in de kwalificatie was Verstappen vooral aan het vechten met zijn eigen auto. Door een gele vlag die werd veroorzaakt door Pierre Gasly kon de Nederlander zijn laatste snelle ronde ook niet afmaken. Hij moest genoegen nemen met een zwaar teleurstellende zevende tijd.

Flinke klap voor Red Bull

Niet alleen Verstappen, maar ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was teleurgesteld. Bij ORF deelde hij zijn ongenoegen: "Er waren uiteenlopende omstandigheden te zien in de derde vrije training. Iedereen had toen problemen, behalve McLaren. We eindigden als zevende door de gele vlag, maar volgens onze gegevens was Max op weg naar de derde tijd."

"Niettemin stond hij een goede halve seconde achter op de tijd van Norris. Op dit korte circuit is dat echt een flinke klap."

Wat waren de problemen?

Voor Marko is deze achterstand geen verrassing, en hij komt met een verklaring: "Er bestaat een verschil in temperatuur. De banden hebben uit het niets een heel ander gripniveau en het verschil tussen nieuwe en gebruikte banden is ook heel anders."

"Het rijgedrag van de auto is tijdens de seizoenen anders geworden. We hebben natuurlijk wel wat aanpassingen gedaan, voornamelijk aan de bandenspanning. Daarmee zijn we al de goede richting opgegaan, want hij won in de tweede sector overduidelijk wat terrein terug. Maar zoals gezegd, volgens onze gegevens zou hij ongeveer op de derde plaats zijn terechtgekomen."

Verstappens rivalen Lando Norris en Oscar Piastri kenden een betere kwalificatie. Norris greep de pole, terwijl Piastri genoegen moest nemen met de derde plaats.