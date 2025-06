Teleurstelling bij Piastri: "Soms is het je dag niet"

Wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri noteerde slechts de derde tijd in de kwalificatie op de Red Bull Ring. De Australische coureur had pech met de gele vlag in de slotfase, en daar baalde hij zelf ook stevig van.

De McLarens leken dit weekend op rails te liggen. Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris zijn een klasse apart, maar dat betekent niet direct dat de successen automatisch komen. Er kan van alles gebeuren, en dat was ook het geval in Spielberg. Pierre Gasly spinde in de laatste bocht, waardoor onder meer Piastri geen snelle ronde kon rijden in zijn tweede run. De derde plaats was hierdoor het maximaal haalbare voor de Australiër.

Teleurstelling

Bij interviewer van dienst David Coulthard deelde Piastri zijn teleurstelling: "Het feit dat ik mijn laatste ronde niet kon aftrappen, dat was het probleem dat ik had. Gasly spinde in de laatst bocht, dus ik kon mijn tweede ronde niet openen."

Piastri's teamgenoot Lando Norris pakte de pole, en dat was het positieve nieuws voor McLaren: "Lando is al het hele weekend heel erg snel. Het wordt dus een zware uitdaging, maar ik denk dat er dit weekend genoeg pace in de auto zat om op de eerste rij te staan. Het is jammer dat we daar niet kunnen staan, maar we kunnen nog steeds een goede race rijden. Soms is het gewoon niet je dag."

Wat is mogelijk in de race?

Zijn verwachtingen voor de race waren dan ook duidelijk: "Onze pace ziet er dit weekend snel uit. De pace van de Ferrari's zag er ook goed uit, en dat was best een verrassing, maar we hebben nog steeds een aantal kansen voor de dag van morgen. Het is in ieder geval niet mijn plan om als derde over de streep te komen in de race, dat is wel duidelijk."