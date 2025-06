Norris juicht na pole position: "Mijn plannetje werkte!"

Lando Norris was vandaag oppermachtig in de kwalificatie in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring was hij sneller dan de rest, en bleef hij uit de problemen. Het zorgde voor tevredenheid bij Norris, die morgen de aanval zal gaan openen in de Grand Prix.

Norris was de hele kwalificatie oppermachtig in Oostenrijk. In alle sessies en alle runs was hij de man die moest worden verslagen. Toen Pierre Gasly spinde in het laatste gedeelte van de kwalificatie, hadden zijn concurrenten veel last van een gele vlag. Gasly was echter net op tijd weg voor Norris, waardoor hij zijn rondetijd weer flink kon verbeteren.

Plannetje geslaagd

Norris was er heel erg blij mee, zo liet hij weten aan interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een goed rondje, dat is zeker. Mijn run in Q3 was goed, en ik wist dat er een paar plekken waren waar ik tijd kon winnen als ik alles goed deed."

"Ik heb gedaan wat ik had gepland, en als ik iets plan en het gaat goed, dan gaat het meestal heel erg goed. Dus ik ben er heel erg blij mee. Het is een goede dag, en het is tot nu toe een goed weekend voor mij. Hopelijk kunnen we dit gaan volhouden."

Zelfvertrouwen begint te groeien

Norris gelooft dan ook in nieuwe successen: "Het is een lang seizoen en ik ben blij, vooral omdat mijn zwaardere momenten plaatsvonden in de kwalificatie. Dus dat ik zo'n rondje kon rijden met zo'n performance, is fijn. Ik wil me zelf elke keer weer bewijzen, en hopelijk is dit daar het begin van."

Norris zal morgen de eerste startrij delen met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Zijn titelrivalen Oscar Piastri en Max Verstappen hadden een lastigere kwalificatie, en kwamen door de gele vlag niet verder dan de derde en zevende tijd.