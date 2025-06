Marko brandt Russell af na bizarre uitspraak: "Hij praat te veel!"

Helmut Marko is helemaal klaar met Mercedes-coureur George Russell. De Brit beweerde eerder dit raceweekend dat Mercedes in gesprek is met Max Verstappen. Marko moet hier helemaal niets van weten, en hij stelt dat Russell simpelweg te veel praat.

Russell dropte op donderdag een bom in de Formule 1-wereld. De Britse coureur heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd, en hij leek wel te weten waarom zijn team hem nog niet aan tafel had geroepen. Hij suggereerde namelijk dat Mercedes in gesprek is met coureurs zoals Max Verstappen. Met deze uitspraken wakkerde Russell een enorme geruchtenstroom aan.

Bij Red Bull worden ze helemaal gek van deze verhalen, terwijl men bij Mercedes de lippen stijf op elkaar houdt. Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde er helemaal niets over kwijt, maar liet daarna wel doorschemeren dat er wel degelijk gesprekken hebben plaatsgevonden met het kamp Verstappen.

Heeft Russell zijn eigen glazen ingegooid?

Red Bull-adviseur Helmut Marko leek de rol van Russell niet te kennen toen hij door de internationale media naar diens uitspraken werd gevraagd: "Wat is er nu weer met hem?"

Toen Marko tekst en uitleg kreeg, moest hij diep zuchten: "Russell praat veel, maar ik dacht dat hij al een contract op zak had voor vorig jaar. Dat moet sinds Montreal dus zijn veranderd. Die zege heeft dus schade aangericht!"

'Hij praat te veel'

Marko neemt de woorden van Russell met een flinke korrel zout. De ervaren Oostenrijkse teamadviseur haalt zelfs stevig uit naar Russell, en stelt dat hij niets meer wil horen van de uitspraken van de Brit: "We kunnen dit toch niet serieus nemen. Russell praat gewoon te veel."

Russell beschikt over een aflopend contract, maar is bezig met een prima seizoen in de Formule 1. Hij staat op de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel, Verstappen staat derde.