Marko toont begrip voor Mercedes-interesse in Verstappen

Max Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De geruchten werden de wereld in geslingerd door George Russell, en dat is opvallend. Helmut Marko ontkent de verhalen, maar stelt wel dat het een slimme zet zou zijn.

Russell dropte op donderdag een bommetje. In Oostenrijk verklaarde hij dat zin contract bij Mercedes nog altijd niet was verlengd. De Brit suggereerde dat Mercedes mogelijk gesprekken voerde met coureurs als Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd daarna gevraagd naar de verhalen, maar hij wilde er niets over kwijt. Opvallend genoeg wilde de Oostenrijker de geruchten niet ontkennen.

Geen zin in speculatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko zit niet te wachten op de verhalen over een mogelijk vertrek van Verstappen. Als Marko in een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt gevraagd naar geruchten over Verstappen en Mercedes, reageert hij fel: "Daar gaan we niet op in, want Max blijft volgend jaar bij Red Bull."

Exit clausules

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Het is geen geheim dat er in Verstappens contract bepaalde exit clausules staan, waardoor hij het team kan verlaten. Wat er precies in zijn contract staat, is onduidelijk. Het zorgde in de afgelopen maanden regelmatig voor geruchten en speculatie.

Begrip voor Mercedes

Marko ontkent de verhalen over een Mercedes-transfer, al kan hij de mogelijke interesse wel begrijpen. Als hij de vraag krijgt waarom deze geruchten dan zo hardnekkig zijn, reageert Marko met een grijns: "Toto wil winnen. En hij weet heel erg goed dat als hij een Max Verstappen heeft, zijn kansen ook groter zijn."

Verstappen probeerde zich vooral te focussen op zijn huidige werkgever. Op de vrijdag op de Red Bull Ring ging dat niet slecht, en reed hij twee aardige vrije trainingen. Hij reed in de eerste training de tweede tijd, en noteerde in de tweede training de derde tijd.