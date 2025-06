Verstappen ervaart nog geen problemen met invaller voor Lambiase

Max Verstappen moet het dit weekend doen zonder zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander werkt in Oostenrijk samen met vervanger Simon Rennie, en hij is vooralsnog heel erg tevreden over deze samenwerking.

Op vrijdagochtend kwam het bericht naar buiten dat Lambiase afwezig is op de Red Bull Ring. Vanwege privéomstandigheden moet Lambiase het raceweekend in Oostenrijk overslaan, en dat is een flinke klap voor Verstappen en Red Bull. Lambiase vervult immers een belangrijke rol binnen het team, en voor Verstappen is hij heel erg belangrijk.

Verstappen en Lambiase hebben namelijk een zeer goede band, en Verstappen liet eerder weten dat hij zonder zijn engineer niet verder wil gaan. Dit weekend heeft hij voor het eerst sinds 2016 een andere stem in zijn oor, het gaat om de ervaren Rennie. Hij werkt tegenwoordig op de fabriek in Milton Keynes, maar was in het verleden bij Red Bull de race-engineer van Daniel Ricciardo.

Goede samenwerking

Na afloop sprak Verstappen zich bij F1 TV uit over de samenwerking met zijn tijdelijke race-engineer: "Zo is het nu eenmaal. Ik vind dat het tot nu toe heel erg goed is gegaan met Simon. Ik ken hem natuurlijk al heel lang van de andere kant van de garage en ik werk ook met hem samen in de simulator."

Genoeg ervaring

Voor Rennie is de pitbox geen nieuwe omgeving, en dat is voor Verstappen ook prettig. Tijdens de eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring gingen ze dan ook als een geoliede machine te werk: "Hij heeft sowieso veel ervaring. Dus het is tot nu toe eigenlijk heel erg goed gegaan. Dat is wel heel fijn."

Verstappen begon goed aan de vrijdag met een tweede tijd in de eerste vrije training. In de tweede training moest hij genoegen nemen met een derde tijd achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.