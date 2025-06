Marko heeft goed nieuws voor Verstappen en opent aanval op McLaren

Max Verstappen eindigde vandaag twee keer in de top drie in de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk. Zijn achterstand op de McLarens bedroeg slechts drie tienden, maar volgens Helmut Marko ziet het verschil er in de realiteit anders uit.

Verstappen begon de dag goed met een tweede tijd in de eerste vrije training. Hij nam het in deze sessie op tegen George Russell, maar in de tweede vrije trainingen kwamen de papajakleurige racemonsters van McLaren weer echt tot leven. Lando Norris en Oscar Piastri eindigden op de eerste twee plaatsen, en Verstappen werd derde met een achterstand van 0,318 seconden.

Voornaamste conclusie

Red Bull-adviseur Helmut Marko klonk na afloop redelijk positief bij Motorsport.com: "De voornaamste conclusie is dat we iets dichter bij McLaren zijn gekomen, maar dat ze nog steeds de favorieten zijn. Laten we kijken of we richting morgen nog iets in de auto kunnen vinden."

"Er zitten vier tot vijf auto's binnen enkele honderdsten, al lagen de temperaturen vandaag relatief laag. De voorspellingen zijn dat het vanaf zaterdag veel warmer zal worden, dus laten we zien wat dat voor gevolgen zal krijgen."

Het echte verschil

Het verschil was in de tweede vrije training drie tienden, al stelt Marko dat het gat in realiteit kleiner is: "We denken dat het echte gat niet drie tienden bedraagt. We denken dat het minder is dan dat als je het corrigeert met de hoeveelheid brandstof, maar we liggen nog altijd drie tienden achter. Dat is wel duidelijk."

Goede long runs

Het ging bij de tijden ook over een enkele ronde, en volgens Marko zag het er in de lange runs veel positiever uit: "In de long runs zijn we wel competitief, maar het draait er zondag allemaal om hoe je de banden in leven kunt houden en hoe lang."

Dit kan een flinke uitdaging worden voor Red Bull, want in de warmere omstandigheden steekt McLaren met kop en schouders boven iedereen uit. Marko weet dat ook: "Theoretisch gezien wel, ja."