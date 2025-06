Horner zorgt voor verbazing bij Marko: "Intern zegt hij iets anders"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft voor verbazing gezorgd bij teamadviseur Helmut Marko. Horners uitspraken over het motorproject voor volgend jaar vielen niet helemaal goed bij Marko. De Oostenrijker stelt namelijk dat Horner intern een ander geluid laat horen.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Red Bull heeft besloten om vanaf volgend jaar met eigen krachtbronnen te gaan rijden. Samen met Ford werken ze aan het Red Bull Powertrains-project, en hopen ze snel de aansluiting te kunnen vinden bij de andere fabrikanten met veel meer ervaring.

Horner zorgt voor verbazing

Red Bull-teambaas Horner stelde recent dat zijn team zich niet arrogant moest opstellen. De Brit stelde namelijk dat het arrogant zou zijn om te stellen dat ze meteen een motor zouden bouwen die beter is dan die van de concurrentie.

In een interview met OE24 wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko met deze woorden geconfronteerd. De Oostenrijker reageerde vol verbazing: "Ik was ook verrast toen ik dal las. Intern spreekt hij zich anders uit. We zitten met onze motor binnen de grenzen en we denken nu dat we geen significant nadeel hebben."

Wat betekent de nieuwe motor voor de toekomst van Max Verstappen?

Als Marko wordt gevraagd of de onzekerheidsfactor bij de motor mogelijk te groot is voor Max Verstappen, reageert hij duidelijk: "Ook de andere fabrikanten moeten voor volgend jaar een compleet nieuwe motor bouwen. Wij beschikken over ervaren mensen, van wie we er veel hebben weggekaapt bij de gevestigde namen."

Verrassingen in 2026?

De nieuwe reglementen van 2026 kunnen de Formule 1 op zijn kop zetten. Er wordt gesteld dat er geen middel onbenut zal blijven, en dat weet Marko ook: "Dat zou wel eens voor verrassingen kunnen gaan zorgen. Ik hoop in ieder geval dat er geen enkele motorfabrikant zo dominant zal worden als het geval was met Mercedes in 2014."