Verstappen wil niet reageren op 'ruzie' met oud-teamgenoot Perez

Sergio Perez deed afgelopen week een aantal opvallende uitspraken over zijn tijd bij Red Bull. Hij deed ook een paar onthullingen over een moment met Max Verstappen. De Nederlander weigert echter een kwaad woord te spreken over zijn voormalig teamgenoot.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan kende een teleurstellend seizoen, en staat dit jaar aan de zijlijn. In de afgelopen maanden bleef hij stil, maar deze week verscheen hij in een podcast in zijn thuisland Mexico.

Bijzondere uitspraken

In de podcast Desde el Paddock deed hij een aantal opvallende uitspraken over zijn relatie met Verstappen. Hij verwees naar een moment in 2022, waar Verstappen in Brazilië weigerde zijn positie af te staan aan Perez. De Mexicaan stelde in de podcast dat dit terugging naar zijn crash in de kwalificatie in Mexico, en dat Verstappen woest was. Hij zou die emoties echter nooit tegenover Perez hebben geuit.

Geweldige relatie

In Oostenrijk reageerde Verstappen bij de internationale media op deze uitspraken. Hij ontkende dat er een ruzie was: "Nee, maar ik denk ook dat de manier waarop je de vraag formuleert niet overeenkomt met hoe hij dit bedoelde."

"Ik heb een geweldige relatie met Checo. We waren goede teamgenoten, en ik heb veel respect voor hem, hij heeft veel respect voor mij. Dat is het wel vanuit mijn kant. Ik hoop hem snel weer in de paddock te zien, en ik moet hem nog een helm geven!"

Cadeautje geven

De laatste legt Verstappen nog eventjes uit: "Ik heb hem dat beloofd, want hij gaf mij een exemplaar met een mooie boodschap erop. Ik heb dit aan hem beloofd, en hopelijk kan ik hem rond Mexico er eentje van mij geven. Wat er ook wordt geschreven in de media, ik weet hoe Checo is en we hebben een geweldige relatie."