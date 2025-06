Perez deelt opvallende details over ruzie met Verstappen

Sergio Perez was tot en met vorig jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan was vaak de waterdrager, maar zorgde ook voor controverse. Hij doet nu een boekje open over een opmerkelijke ruzie met Verstappen.

Perez was van 2021 tot en met vorig jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Zijn rol binnen het team was duidelijk, hij reed in dienst van Verstappen. In 2022 kregen de twee coureurs het echter met elkaar aan de stok, toen Perez in de ogen van Verstappen opzettelijk crashte in de kwalificatie in Monaco.

Het moment zorgde later dat jaar in Brazilië voor nog meer ophef, toen Verstappen weigerde de Mexicaan erlangs te laten. Het zorgde voor de nodige ophef, maar het moment werd al snel naar de achtergrond geplaatst. Wat er écht speelde, blijft tot de dag van vandaag onduidelijk.

De actie van Verstappen

In de podcast Desde el Paddock gaat Perez er nu wat dieper op in. Lachend kijkt hij terug naar het moment van 2,5 jaar geleden: "Dat bewaar ik voor mijn boek! Dan krijg je het hele verhaal! Max had een probleem met wat er in Monaco was gebeurd. Dat heeft hij nooit in mijn gezicht gezegd. Dat hield hij voor zichzelf en het kwam er zes maanden later uit."

'Zo is Max'

Perez stelt dus dat hij op dat moment niet wist wat er speelde: "We spraken in Bakoe over wat er was gebeurd in Monaco, en alles was in orde. De lucht was al geklaard. Maar bij Max bleef het wel in zijn hoofd hangen. Maar zo is Max. Hij houdt de dingen voor zichzelf, tot het moment waarop het er uiteindelijk uitkomt, en meestal gebeurt dat ook op de baan."

Perez staat dit jaar aan de zijlijn, maar hij hoopt volgend jaar terug te keren in de Formule 1.