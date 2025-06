'Colapinto behoudt stoeltje bij Alpine en racet in Silverstone'

De kans is groot dat Franco Colapinto na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix 'gewoon' blijft racen voor Alpine. De Franse renstal lijkt geen nieuwe rijderswissel voor te bereiden, en Colapinto zal waarschijnlijk gaan racen in Silverstone.

Het team van Alpine besloot eerder dit jaar in te grijpen. Na afloop van de Grand Prix van Miami werd Jack Doohan op de reservebank geplaatst, en werd zijn zitje overgenomen door Colapinto. De Argentijn was aan het seizoen begonnen als de derde coureur, en het was voor niemand een verrassing dat hij Doohan verving.

Vijf races

In het persbericht van de rijderswissel meldde Alpine dat Colapinto voor vijf races het stoeltje zou krijgen. Daarna zou er een evaluatie volgen, en zou er een besluit worden genomen over de rest van het seizoen. Die vijfde Grand Prix wordt dit weekend verreden, en normaal gesproken zou er dus na deze race een evaluatie volgen.

Silverstone

Volgens The Race lijkt het er echter niet op dat Colapinto weer aan de kant wordt geschoven. Het lijkt er sterk op dat Colapinto volgende week in Silverstone 'gewoon' zal gaan racen voor Alpine. Het lijkt er niet op dat hij in de Grand Prix-weekenden daarna aan de kant wordt geschoven, behalve als er iets significants gaat veranderen.

Nog geen sterke prestaties

Colapinto's races voor Alpine zijn vooralsnog niet succesvol geweest. Hij stapte in in Imola, maar daar crashte hij zwaar in de kwalificatie. Hij wist dat weekend geen punten te scoren, en ook in de Grands Prix van Monaco en Spanje bleef hij puntloos.

Twee weken geleden kwam hij in de Grand Prix van Canada als dertiende over de streep, en dat betekende dat hij weer geen punten wist te scoren. Veel beter dan Doohan doet hij het dan ook niet, al kan de Argentijn dit weekend in Oostenrijk weer gaan scoren.