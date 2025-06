Autosportfederatie FIA zorgde vandaag voor de nodige verbazing. Ze maakten de richtlijnen voor de stewards bekend, waardoor iedereen nu kan zien hoe ze beslissingen nemen. Uit dit document wordt ook duidelijk dat Max Verstappen in Spanje door het oog van de naald is gekropen. Hij ontliep een schorsing.

In Spanje kreeg Max Verstappen een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie. Hij was tegen de Mercedes van George Russell aangereden, en dat zorgde voor de nodige onrust. De vraag was of Verstappen dit met opzet had gedaan, maar daar werd geen bewijs voor gevonden. De stewards stelden ook nergens dat er opzet in het spel was.

Nieuw document verschaft duidelijkheid

Verstappen staat door de straf in Spanje op elf strafpunten op zijn superlicentie. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten verzameld, dan volgt er automatisch een schorsing van één raceweekend. Verstappen moet nu dus opletten, maar uit de door de FIA gepubliceerde documenten blijkt wel dat Verstappen een direct schorsing is ontlopen.

Verstappen ontliep schorsing

Volgens de stewards had Verstappen in Spanje een botsing zonder directe en duidelijke sportieve gevolgen veroorzaakt. Volgens de vandaag gepubliceerde richtlijnen staat er voor deze overtreding een straf van tien seconden en drie strafpunten.

Uit het document blijkt echter dat ze ook hadden concluderen dat Verstappen opzettelijk of roekeloos had gehandeld. Als ze daar voor hadden gekozen, dan had hij een stop-and-go-penalty van tien seconden gekregen én vier strafpunten. Als ze dat hadden gedaan, dan had Verstappen dus een directe schorsing gekregen.

Silverstone

Dat gebeurde echter niet, waardoor Verstappen gewoon kon deelnemen aan de Grand Prix van Canada. Verstappen moet dit weekend in Oostenrijk goed opletten, want zijn eerste strafpunten vervallen pas na afloop van de Grand Prix op de Red Bull Ring. Als hij nu alsnog tegen een schorsing aanloopt, kan hij niet deelnemen aan de Britse Grand Prix in Silverstone.