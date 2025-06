FIA maakt belangrijke documenten voor de stewards openbaar

Autosportfederatie FIA heeft een opmerkelijke stap gezet. Nadat er in de afgelopen jaren veel onduidelijkheid ontstond over de manier van straffen, hebben ze nu voor het eerst een aantal documenten openbaar gemaakt voor het publiek. Het gaat om de richtlijnen van straffen voor de stewards en de veelbesproken Driving Standards Guidelines.

De manier van straffen in de Formule 1 zorgt regelmatig voor frustratie en chaos. De stewards delen soms straffen uit, die voor de nodige vraagtekens zorgen. Zo kreeg Max Verstappen in Spanje drie strafpunten voor zijn incident met George Russell, terwijl Lando Norris geen strafpunten kreeg nadat hij tegen Oscar Piastri aanreed in Canada. Het zorgde voor de nodige vraagtekens bij fans en volgers.

Belangrijke documenten openbaar

Het zijn slechts een paar voorbeelden van onduidelijkheden omtrent de straffen. De stewards leken soms maar wat te doen, terwijl er wel richtlijnen bestonden voor de straffen. Deze waren echter niet beschikbaar voor het publiek, alleen de sportieve en technische regels van de FIA waren openbaar. De richtlijnen voor de stewards en het rijgedrag van de coureurs waren vertrouwelijk.

Daar is nu verandering ingekomen, want de FIA wil transparanter te werk gaan. Voor het eerst zijn deze richtlijnen nu beschikbaar voor de buitenwereld. De FIA heeft op hun website vandaag twee documenten gedeeld: de richtlijnen voor de stewards en de richtlijnen voor rijstandaarden voor de coureurs. Hierin staat hoe de coureurs zich moeten gedragen op de baan, en hoe ze zich moeten gedragen in duels.

Ben Sulayem looft stewards

FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt het belangrijk om deze documenten te delen, zo stelt hij in een persbericht: "De stewards vervullen een complexe taak, niet alleen in de Formule 1, maar in al onze kampioenschappen. Ze doen dit vrijwillig, met grote passie en toewijding."

"Die toewijding wordt te vaak beantwoord met extreme en volkomen onterechte kritiek. Om de nauwgezetheid waarmee ze hun rol vervullen te laten zien, publiceren we vandaag de documenten die ze helpen bij hun beslissingen. Dit geeft fans en de media de kans om een dieper en nauwkeuriger inzicht te krijgen in hoe beslissingen in de Formule 1 worden genomen."