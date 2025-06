Marko gelooft heilig in titelkansen Verstappen: "Het wordt wel moeilijk"

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend in Spielberg een thuisrace. Het wordt een belangrijk weekend, want Max Verstappen moet scoren met het oog op de wereldtitel. Helmut Marko erkent dat dit lastig gaat worden, maar dat er nog veel kansen liggen.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken. Dit wordt echter een lastige opgave, want hij staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is groot, maar niets is onmogelijk.

De strijd met McLaren en Mercedes

In een interview met persbureau APA wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko gewezen op de zwakke prestaties van McLaren in Canada: "In Montreal faalde McLaren voor de eerste keer dit jaar. Ik verwacht niet dat het in Oostenrijk hetzelfde zal zijn. Wie zien namelijk een trend: hoe warmer, hoe beter voor McLaren, en de temperaturen zullen rond de 30 graden liggen."

Mercedes won in Canada, maar Marko verwacht weinig van hen: "Ik zie ze hier niet vooraan rijden, dat was specifiek het geval in Montreal. Ik denk niet dat ze in Oostenrijk zo sterk zullen zijn. Als alles goed gaat, als we de auto in het window krijgen, dan kunnen we McLaren bijhouden."

Maken Verstappen en Red Bull nog kans op de titel?

Dan krijgt Marko de vraag hoe realistisch de titelkansen van Verstappen zijn: "Het wordt enorm moeilijk. Maar we hebben al een keer 44 punten goedgemaakt op Alonso, in 2012. We geven de titel niet op, maar we hebben natuurlijk prestaties van de auto nodig, en we hebben nog wat in de koker tot de zomerstop."

"Het is realistisch dat we dat nog kunnen bereiken. Maar alles moet wel kloppen. We kunnen ons geen fouten veroorloven, de auto moet beter worden."

Een nieuwe constructeurstitel voor Red Bull is onmogelijk, zo maakt Marko duidelijk: "Dat kunnen we wel vergeten. Dat is onmogelijk."