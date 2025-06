Red Bull stopt snel met updates: "Na Silverstone of Spa"

Het team van Red Bull Racing staat voor een grote uitdaging. Ze willen de wereldtitel gaan pakken met Max Verstappen, maar ze zullen ook snel de aandacht verleggen naar 2026. Helmut Marko legt uit wat de plannen precies zijn.

Red Bull introduceert dit weekend op de Red Bull Ring een nieuwe update. Het moet ervoor zorgen dat Verstappen zich beter gaat voelen in de auto, en dat hij de aanval kan openen op de McLarens. Net als alle andere teams zal Red Bull ook een besluit moeten nemen met het oog op de toekomst. Vanaf wanneer gaan ze zich immers volledig focussen op de volledig nieuwe auto voor 2026?

Verdeling van de middelen

In een interview met zijn landgenoten van Kleine Zeitung krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag hoe het werk wordt verdeeld tussen de huidige auto en het project voor 2026: "Er is een precieze verdeling over hoe we de tijd in de windtunnel en alle tools kunnen gebruiken."

"Op een gegeven moment zullen we zeggen: 'Oké, dat is het dan voor de verdere ontwikkeling'. Dat heeft twee redenen: tijd, want de productie van nieuwe onderdelen kost tijd, en ook de budgetcap."

Wanneer legt Red Bull de volledige focus op 2026?

De vraag is dan wanneer Red Bull de knoop gaat doorhakken en ze de focus volledig op 2026 gaan leggen. Marko stelt zichzelf deze vraag ook, en geeft direct antwoord: "Ik verwacht dat er uiterlijk na de race in Silverstone of Spa een besluit zal worden genomen om de focus volledig te richten op de nieuwe auto."

Belangrijk jaar voor Red Bull

2026 wordt een belangrijk jaar voor het team van Red Bull Racing. Volgend jaar gaan er immers nieuwe technische regels gelden in de Formule 1, en Red Bull wil er direct kunnen staan. Daarnaast gaan ze vanaf volgend jaar ook met een eigen krachtbron rijden, die ze samen met Ford aan het ontwikkelen zijn.