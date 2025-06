Piastri waarschuwt concurrentie en opent de aanval in Oostenrijk

Oscar Piastri gaat dit weekend in Oostenrijk zijn koppositie in het wereldkampioenschap verdedigen. De Australiër is ambitieus, en hij maakt er geen geheim van wat zijn doel is. Piastri gaat namelijk voor de zege op de Red Bull Ring.

Anderhalve week geleden kende het team van McLaren een lastige Grand Prix in Canada. Voor het eerst in 2025 stond er geen coureur van de papajakleurige renstal op het podium. Piastri kwam als vierde over de streep, maar hij had vlak voor de finish wel een moment met zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit raakte Piastri's achterwiel en viel uit met flinke schade.

Aanval openen

Piastri kon hierdoor zijn leiding in het kampioenschap uitbreiden. In Oostenrijk wil hij nog beter gaan presteren, zo legt hij uit in de preview van McLaren: "Vorig jaar finishte ik als tweede in Oostenrijk, en het is het doel om dit jaar een plekje hoger te finishen. Ik wil deze reeks Europese races gelijk goed beginnen en ik wil het weekend direct gaan aanvallen."

Korte en uitdagende baan

De Red Bull Ring in Spielberg vormt altijd een uitdaging voor de coureurs. De baan is kort, heeft slechts een handjevol bochten en de rondetijden liggen er dan ook net boven de minuut. Het zorgt vaak voor leuke races en veel chaotische situaties.

McLaren levert geweldig werk

Piastri heeft er veel zin in, want hij is dol op de baan in de Alpen: "Het is een kort circuit, maar het is leuk om hier te rijden en ik kan wel genieten van de combinatie van rechte stukken en downhill snelle bochten. Het team levert geweldig werkt, en ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen."

Piastri arriveert in Oostenrijk als de koploper in het wereldkampioenschap. De Australiër heeft tot nu toe 198 punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Lando Norris staat tweede in de titelstrijd met 176 punten.