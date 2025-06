Marko doet onthulling over zijn toekomst bij Red Bull

Helmut Marko staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. De race op de Red Bull Ring is de thuisrace van Red Bull Racing, en ook van de teamadviseur zelf. Hij weet nog niet hoe zijn toekomst er bij Red Bull precies uitziet.

Marko speelt nog altijd een belangrijke rol bij het team van Red Bull Racing. Als teamadviseur heeft hij een grote vinger in de pap, en houdt hij zich bezig met de opleidingsploeg. Daarnaast heeft hij een goede band met Max Verstappen, en is de Nederlander heeft erg gesteld op Marko. Toch weet de 82-jarige Oostenrijker ook dat hij niet voor altijd bij Red Bull kan blijven.

De toekomst van Marko zelf

In een interview met zijn landgenoten van Kleine Zeitung krijgt Marko de vraag hoe vaak hij nog als Red Bull-adviseur op de Red Bull Ring zal verschijnen: "Mijn contract loopt tot eind 2026. Momenteel ligt de focus vooral op het terugbrengen van het team naar de winnende posities."

"Veel daarvan hangt af van de technologie van het team, zo hadden we bijvoorbeeld een tegenslag bij de pitstops. Maar dat was wel te begrijpen, de laatste paar pitstops gingen goed, en de strategie was ook weer goed."

Marko wil niet praten over zijn eigen toekomst. De Oostenrijker probeert de focus te houden op de prestaties van het team: "Alles moet voor honderd procent kloppen om een kans te maken in de strijd tegen McLaren. Maar dat is zeker niet makkelijk, want we hebben praktisch maar één coureur op dit moment."

De rol van Max Verstappen

Marko wijst naar Verstappen, de absolute kopman van het team: "En het maakt ook niet uit wie je kiest. Sinds 2016 zit Max in de auto, en elke tweede coureur is vroeg of laat uitgevallen, gefaald of volledig verpletterd door Max."