FIA roept Verstappen op voor belangrijk moment in Oostenrijk

Het raceweekend in Oostenrijk gaat vandaag in start met de gebruikelijke mediadag. In de paddock op de Red Bull Ring zullen de coureurs zich voor het eerst dit weekend melden. De FIA heeft Max Verstappen weer naar de perszaal geroepen.

Elk raceweekend wordt afgetrapt met de mediadag. Op deze dag moeten de coureurs zich melden bij verschillende persmomenten, en moeten ze verschijnen bij PR-activiteiten. De FIA organiseert elk weekend speciale persmomenten, waarbij een zestal coureur zich moeten melden. In groepjes van drie moeten ze zich vandaag melden bij de internationale media, morgen is het de beurt aan vertegenwoordigers van de teams.

Verstappen moet zich weer melden

Om 14:30 is het de beurt aan de eerste drie coureurs. Regerend wereldkampioen Max Verstappen zal plaatsnemen op de sofa. Verstappen rijdt dit weekend de thuisrace van Red Bull, en hij zal worden gesteund door tienduizenden Nederlandse fans. Verstappen krijgt gezelschap van zijn oud-teamgenoot en Alpine-coureur Pierre Gasly en Racing Bulls-coureur Isack Hadjar.

Na een halfuurtje mogen ze de perszaal weer verlaten, en melden drie andere coureurs zich bij de internationale media. Het gaat dan om kampioenschapsleider Oscar Piastri, Haas-coureur Esteban Ocon en de Braziliaanse Sauber-coureur Gabriel Bortoleto.

Geen Horner, wel Wolff

Op vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door zullen ze zich uitspreken over de zaken die nu spelen in de sport. De FIA heeft ervoor gekozen om Sauber-teambaas Jonathan Wheatley, Mercedes-teambaas Toto Wolff en Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies op te roepen.

Normaal raceweekend

Aangezien er dit weekend geen sprintrace op het programma staat, ziet het schema van de persconferenties in de rest van het weekend er normaal uit. Dat betekent dat de top drie na afloop van de kwalificatie en de Grand Prix naar de perszaal moet komen. Verder staan er geen speciale persmomenten gepland.