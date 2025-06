Marko kondigt nieuwe Red Bull-updates aan voor Oostenrijk

Het team van Red Bull Racing wil dit jaar met Max Verstappen de wereldtitel gaan pakken. De achterstand op McLaren is heel groot, maar Helmut Marko houdt vertrouwen. Wel geeft hij toe dat de updates moeten werken, want anders is de titelstrijd waarschijnlijk voorbij.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Vooralsnog lijkt dat slechts een droom te zijn, want zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is heel erg groot. Red Bull heeft een lastig te besturen auto gebouwd, en Verstappen moet elk weekend hard werken om alles eruit te halen.

Problemen met de auto

In een interview met Kleine Zeitung geeft Red Bull-adviseur Helmut Marko aan dat de Formule 1 een harde wereld is. Gevraagd waardoor dat komt, geeft Marko eerlijk antwoord: "Omdat we al twee jaar dezelfde dingen in de auto zien."

"Hij springt over de kerbs, hij heeft de neiging tot onderstuur in de bochten, wat vervolgens weer overgaat in onderstuur. Met ander woorden: de balans op de achteras klopt niet. Maar als we dan wel in het zeer smalle window zitten, zoals in Jeddah of Suzuka, dan is het prima. Imola en Montreal waren ook niet slecht. Maar het window is gewoon extreem smal."

Updates

Red Bull kampt al zeer lang met deze problemen, is er dan geen plan om dat te verbeteren? "We komen met een update in Oostenrijk, die vervolgens voor Silverstone verder wordt verfijnd. Maar als dat niet werkt, dan wordt het lastig in het wereldkampioenschap. Alsof het niet al lastig genoeg is."

Drie tienden achterstand

In Oostenrijk gaat Red Bull met de updates de strijd aan met McLaren. Gevraagd of ze de Britse renstal kunnen uitdagen, klinkt Marko hoopvol: "Max heeft hier vijf keer gewonnen, dit circuit ligt hem. Het belangrijkste zijn de banden. Niet alleen wij hebben problemen, iedereen behalve McLaren heeft het moeilijk."

"We liggen momenteel drie tienden achter McLaren. McLaren probeert ook nieuwe dingen, ook al werkte de nieuwe voorvleugel niet tijdens de training in Montreal. En Lando Norris was razendsnel in de race voordat hij opnieuw fouten maakte. Het is dus niet onmogelijk om die drie tienden goed te maken. Maar als het gebeurt, dan moet het nu gebeuren."