'Russell wordt niet de Red Bull-teamgenoot van Verstappen'

De toekomst van George Russell is één van de grootste onderwerpen in de Formule 1. Hij lijkt zijn contract bij Mercedes te gaan verlengen, al is er nog veel onduidelijk. Juan Pablo Montoya denkt dat Russell in ieder geval geen rijdersduo gaat vormen met Max Verstappen.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, maar voor 2026 heeft hij nog altijd geen zekerheid. De Brit beschikt over een aflopend contract bij Mercedes. De kans is groot dat Mercedes snel met duidelijkheid komt, maar tot die tijd blijven er geruchten rondgaan.

Russells zitje wordt immers in verband gebracht met Max Verstappen. De Nederlander rijdt nu bij Red Bull, terwijl Russell wordt gezien als een mogelijke opvolger als Verstappen weggaat. Daarnaast stellen sommigen dat Verstappen en Russell ook samen in één team terecht kunnen komen.

'Russell is de meest gewilde coureur'

Volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya is dat onzin. Bij AS Colombia geeft Montoya zijn mening: "Russell is waarschijnlijk de meest gewilde coureur zonder contract op dit moment. Max heeft natuurlijk wel een contract, dus de meest gewilde is degene zonder contract."

"Als je het zo bekijkt, dan zou Red Bull met veel geld kunnen komen om zich in te dekken voor het geval dat Verstappen weggaat."

Leugenaars

Russell en Verstappen zorgen regelmatig voor ophef, en Montoya wil dan ook een einde maken aan een aantal geruchten: "Er zijn hier veel leugenaars die zeggen dat Russell met Red Bull en Max wil samenwerken, maar ik zou daar honderd procent nee tegen zeggen."

Heeft Mercedes Verstappen nodig?

De Colombiaanse coureur heeft er een duidelijke mening over. Hij probeert het uit te leggen: "Als je nou eens naar de situatie kijkt, dan denk ik niet dat Mercedes-teambaas Toto Wolff Verstappen nodig heeft, zoals het er nu voor staat. Snap je wat ik bedoel?"