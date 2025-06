'Mercedes verlengt contract Russell en komt met aankondiging in Silverstone'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de toekomst van George Russell bij het team van Mercedes ligt. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat Russells contractverlenging wereldkundig wordt gemaakt. Het is de verwachting dat dit rond de Britse Grand Prix zal gaan gebeuren.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit presteert zeer consistent bij Mercedes, en schreef anderhalve week geleden de Grand Prix van Canada op zijn naam. Hij staat op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, maar dat betekent niet dat hij zeker is van zijn toekomst.

Contractverlenging nabij

Russell beschikt immers over een aflopend contract bij Mercedes. Bij de Duitse renstal stelde men dat ze 'gewoon' door willen gaan met Russell. Die woorden leken echter weinig waard te zijn, want ook de naam van Max Verstappen viel bij Mercedes. Russell vond dit heel logisch, en hij werd zelf in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport lijkt het er sterk op dat Mercedes en Russell met elkaar doorgaan. Het medium stelt dat een aankondiging wordt verwacht tijdens het Britse Grand Prix-weekend op het circuit van Silverstone.

Slimme stap

Commercieel gezien zou dit een goede stap zijn, aangezien dit de thuisrace is van Russell. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaren het nieuwe contract van Russell gaat gelden. Hij zal in de komende jaren waarschijnlijk een rijdersduo blijven vormen met Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1, en stond in Canada voor het eerst op het podium.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone staat op het programma in het weekend van 4 tot en met 6 juli. Voor deze race reist het F1-circus nog af naar Oostenrijk.