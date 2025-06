Verstappen sluit familievakantie op luxueus jacht af: Focus op Oostenrijk

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijke periode van het Formule 1-seizoen. De Nederlander heeft goede prestaties nodig in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft zich in alle rust voorbereid op het aanstaande raceweekend in Oostenrijk. Hij dobberde rustig rond op de zee voor de Franse kust.

Verstappen en zijn collega-coureurs hadden anderhalve week rust. Afgelopen weekend stond er geen Grand Prix op de planning, en dat betekende dat ze even konden ontsnappen aan het drukke leven. Een aantal coureurs hadden verplichten voor hun teams, maar dat gold niet voor Verstappen. Direct na de Grand Prix van Canada ging hij aan de slag met zijn hobby.

Van Spa naar zee

Op de dinsdag na de race werd Verstappen namelijk gespot op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Hij werkte daar een testdag af met een Aston Martin GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Na de testdag vloog hij direct weer terug naar Monaco, waarna hij op zijn luxueuze jacht stapte.

Verstappen is sinds afgelopen winter de trotse eigenaar van een 33 meter lang jacht met de bijpassende naam 'Unleash the Lion'. Voor het eerst ging de boot op pad voor een lange tijd, en Verstappen werd zelf ook aan boord gespot.

Franse kust

Verstappen en zijn vrienden en familie lagen een aantal dagen voor de Franse kust, en ze brachten veel tijd door in de haven van Saint Tropez. Verstappen werd gespot op een surfboard, en deze beelden gingen snel de wereld rond. Ze werden gedeeld op sociale media en werden besproken in programma's als Shownieuws.

Aan boord van de boot waren veel bekende gezichten uit de racewereld te vinden. Zo was ook Verstappens schoonbroer en voormalig F1-coureur Nelson Piquet Jr. aanwezig. De Braziliaan deelde beelden waarop ook zijn landgenoot en huidig Sauber-coureur Gabriel Bortoleto te zien was. Bortoleto is een goede vriend van Verstappen, en hij steekt zijn waardering voor de Nederlander nooit onder stoelen of banken.

Voor Verstappen was het tevens zijn eerste vakantie als vader. Zijn dochter Lily werd vorige maand geboren.

Vakantie voorbij, focus op Oostenrijk

Voor Verstappen zit de mini vakantie er nu op, en kan de focus weer volledig naar de aanstaande Grand Prix van Oostenrijk. Voor de regerend wereldkampioen wordt dit een belangrijk weekend, en niet alleen omdat hij moet presteren.

Verstappen rijdt in Oostenrijk immers op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn werkgever Red Bull Racing. Daarnaast is het ook de verwachting dat er tienduizenden Nederlanders aanwezig zullen zijn bij de Grand Prix. Hij zal de Unleash the Lion weer moeten inruilen voor de RB21. Op het asfalt zal het nu moeten gebeuren in de strijd met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.