Verstappen viert vakantie met F1-coureur Bortoleto en is gespot op surfplank

Max Verstapen bereidt zich in alle rust voor op de komende Grands Prix. De Nederlander viert een aantal dagen vakantie voordat het F1-geweld weer losbarst, en hij is ditmaal gespot op een surfplank in de buurt van het Franse Saint Tropez.

Verstappen reisde na afloop van de Grand Prix van Canada door naar de Belgische Ardennen. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam hij in actie tijdens een testdag en nam hij plaats achter het stuur van een Aston Martin GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Verstappen trapte het gas hard in, maar daarna gooide hij het over een andere boeg.

Surfen

Verstappens peperdure megajacht 'Unleash the Lion' werd namelijk gespot in de Franse wateren voor de kust van Saint Tropez. De Red Bull-coureur nam de boot afgelopen winter in ontvangst in Italië, waarna de boot werd gespot in de haven van Monaco. Het was een aandachtstrekker tijdens het Grand Prix-weekend in het ministaatje.

De boot ging in de afgelopen dagen voor het eerst echt het water op. De Unleash the Lion werd gespot voor de kust van Frankrijk, en lag geruime tijd in de buurt van de stranden van Plage de Pampelonne. Tevens werd de boot meermaals gespot in de haven van het bekende oord Saint Tropez.

Naast Verstappen waren nog meer bekende gezichten te zien op de boot. Voormalig F1-coureur Nelson Piquet Jr, de broer van Verstappens vriendin, was ook aanwezig in Saint Tropez. Hij postte een foto met Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, die goede vrienden is met Verstappen.

Nelsinho Piquet e Gabriel Bortoleto juntos em Saint Tropez! pic.twitter.com/yaQ0GLgRx9 — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) June 21, 2025

Ontspanning voor Oostenrijk

Het was niet helemaal duidelijk of Verstappen zelf ook aan boord was van de Unleash the Lion. Dit weekend bleek dat dit wel het geval was, en werd Verstappen gespot op een surfplank. De Red Bull-coureur zocht dus weer de snelheid op, maar dit keer dus niet in een GT3-bolide of een andere racewagen. Zijn surfdagen zijn de laatste rustige dagen in de komende weken, want aankomend weekend gaat het F1-circus verder in Oostenrijk.

De Oostenrijkse Grand Prix is de thuisrace van zijn werkgever Red Bull Racing. De race wordt dan ook verreden op de Red Bull Ring, en het is de verwachting dat er tienduizenden Nederlanders aanwezig zullen zijn. Een ontspannen surfavontuur is voor Verstappen dus de beste voorbereiding op dat weekend.