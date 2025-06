Ferrari stelt tijdelijke vervanger aan voor Leclerc in Oostenrijk

Het team van Ferrari kiest ervoor om aankomend weekend in Oostenrijk een rookie in te zetten. In de eerste vrije training zal Dino Beganovic in actie komen, het wordt zijn tweede officiële F1-sessie van het huidige seizoen.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten. In totaal komt dat dus neer op vier rookietrainingen, en de Red Bull Ring in Oostenrijk is geschikt voor dit soort sessies. De baan is voor veel coureurs bekend terrein, en de Formule 2 en de Formule 3 komen aankomend weekend ook in actie.

Vervanger van Leclerc

Ferrari kiest ervoor om hun juniorcoureur Dino Beganovic weer te laten rijden. De 21-jarige Zweed zal in de eerst vrije training in Oostenrijk plaatsnemen in de wagen van Charles Leclerc. Voor Beganovic wordt het een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft. Eerder dit jaar debuteerde hij in Bahrein tijdens een officiële vrije training.

Lastig jaar in de Formule 2

Beganovic werkte dit jaar ook al een aantal testdagen af, en focust zich verder op zijn seizoen in de Formule 2. Hij racet voor het team van Hitech TGR, en stond in Bahrein en Imola al op het podium. Verder beleeft hij vooral een lastig seizoen, en lukte het hem niet om veel punten te pakken. Hij staat momenteel op de tiende plaats in de strijd om de titel.

Nog een jongeling

Beganovic maakt sinds 2020 onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy. Hij werkte zich in de afgelopen jaren op naar de Formule 2, en krijgt nu van Ferrari dus ook de kans in F1-materiaal. Naast Beganovic zal in Oostenrijk ook Alex Dunne in actie komen tijdens de vrije training. De Ierse coureur stapt bij het team van McLaren in, en vervangt in deze vrije training Lando Norris.