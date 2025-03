Het team van Ferrari laat in Bahrein een nieuwe naam debuteren in een officiële Formule 1-sessie. Ze gaat voor het eerst in 2025 een rookie inzetten in de eerste vrije training. De keuze van de Scuderia is gevallen op de 21-jarige Zweed Dino Beganovic.

Alle teams zijn verplicht om rookies in te zetten tijdens vrije trainingen. Voor dit jaar zijn deze regels aangescherpt, en moet elke coureur minimaal twee keer zijn auto afstaan aan een rookie tijdens een training. Dit moet jonge coureurs meer kansen geven om kennis te maken met de huidige Formule 1-wagens. Teams kiezen vaak voor coureurs uit hun eigen opleidingsprogramma, en dat is ook nu het geval.

Trainingsdebuut

De 21-jarige Beganovic maakt namelijk onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy. Ferrari heeft zojuist bekendgemaakt dat hij in Bahrein het stuur van de SF-25 van Charles Leclerc zal overnemen in de eerste vrije training. Het wordt zijn eerste vrije training in de koningsklasse. Het zal niet zijn eerste kennismaking met een Formule 1-wagen zijn, want begin dit jaar werkte hij ook een TPC-test af voor de Italiaanse renstal.

Formule 2

Vorig jaar maakte Ferrari gebruik van Oliver Bearman en Arthur Leclerc. Bearman rijdt nu voor Haas, en de training voor het jongere Leclerc-broertje was eerder een soort noodgreep. Met Beganovic kiest Ferrari nu voor een nieuw talent. Hij eindigde vorig jaar in de Formule 3 op de zesde plaats, en hij rijdt dit jaar in de Formule 2 voor het team van Hitech TGR. In de sprintrace in Australië kwam hij daar als veertiende over de streep. De hoofdrace werd daar afgeblazen door de grote hoeveelheid neerslag.

Ferrari is één van de eerste teams die hun rookie bekendmaakt. Eerder werd duidelijk dat Alpine hun reservecoureur Ryo Hirakawa gaat laten rijden in Suzuka. De Japanner werkte vorig jaar al een vrije training af voor McLaren.