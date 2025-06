McLaren wijst eenmalige vervanger voor Lando Norris aan

Het team van McLaren laat aankomend weekend in Oostenrijk een coureur debuteren. Ze gaan gebruikmaken van de diensten van een rookie, en ze hebben ervoor gekozen om Alex Dunne de kans te geven. De Ier is dit jaar één van de smaakmakers in de Formule 2.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten. Dit moet ervoor zorgen dat jonge coureur de kans krijgen om kennis te maken met de auto's uit de koningsklasse. McLaren beschikt over een aantal jonge talenten, en ze kiezen ervoor om Dunne te laten debuteren op de Red Bull Ring.

Auto van Norris

De 19-jarige Ier zal in de eerste vrije training plaatsnemen in de MCL39 van Lando Norris. Het wordt de eerste vrije training van Dunne in de Formule 1. In de afgelopen weken werkte hij wel meerdere TPC-tests af voor McLaren. Vorige maand was hij bijvoorbeeld aanwezig in Zandvoort, waar hij een hele dag de kans kreeg om te laten zien tot wat hij in staat is.

Enorm trots

Nu mag hij dus een vrije training gaan rijden, en daar is hij heel erg trots op: "Het is een geweldige kans om tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk te mogen rijden. Ik kijk ernaar uit om rondjes te rijden met de MCL39 en ik wil het team ondersteunen bij het zoeken naar de juiste set-up voor komend raceweekend."

"Ik heb me goed voorbereid op de sessies. Ik heb tests afgewerkt in de MCL60 en ik heb veel tijd doorgebracht op de simulator, wat een geweldige ervaring was."

Succesvol seizoen

McLaren maakte eerder dit jaar bekend dat Patricio O'Ward in Mexico ook een vrije training zal gaan rijden. In tegenstelling tot Dunne, heeft O'Ward al veel F1-meters gemaakt. Dunne voert momenteel het Formule 2-kampioenschap aan, en wist te winnen in Bahrein en Imola.