Hamilton ontvangt harde klap: "Dat is zijn grote handicap"

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal blijft achter op de concurrentie, en de coureurs presteren wisselend. Ook René Arnoux is dit opgevallen, en hij wijst een grote handicap van Lewis Hamilton aan.

Met Hamilton en Charles Leclerc beschikt Ferrari dit seizoen over twee supersterren. Op de baan blijven hun prestaties echter achter, en kunnen ze amper de degens kruisen met de concurrentie van McLaren, Red Bull en Mercedes. Leclerc stond echter meerdere keren op het podium, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Hamilton op een sprintzege in China na weinig mooie dingen heeft laten zien.

De kracht van Leclerc

Oud-coureur Arnoux is dan ook duidelijk. De Fransman legt zijn mening over de coureurs uit aan La Gazzetta dello Sport: "Leclerc rijdt altijd langs de problemen, hij spuugt zelfs bloed om sneller te kunnen gaan. Ik vond hem heel erg goed in Monaco, hij probeerde daar alles om Norris tot een fout te dwingen. Lando was daar echter ook heel erg goed."

De grote handicap van Hamilton

Arnoux heeft minder mooie woorden over voor Hamilton. De 76-jarige Fransman is opvallend kritisch, en dat mag iedereen ook weten: "Hamilton doet heel erg hard zijn best, maar zijn leeftijd vormt gewoon een handicap. Op je veertigste is het ontzettend lastig om de atletische inspanning te leveren die je voor deze auto's nodig hebt."

Arnoux wijst aan waar Hamilton nu behoefte aan heeft: "Om het tempo bij te kunnen houden heeft hij een auto nodig die aanzienlijk sneller is dan de auto van andere coureurs, en dat is op dit moment gewoon niet het geval."

Hamilton staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 79 punten achter zijn naam. Zijn Ferrari-teamgenoot Leclerc doet het iets beter, aangezien de Monegask op de vijfde plaats staat. Hij wist in de eerste races 104 punten te pakken.