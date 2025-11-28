user icon
icon

Norris ontvangt felle waarschuwing voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris ontvangt felle waarschuwing voor Verstappen

Max Verstappen gaat dit weekend in Qatar verder met zijn jacht op de mogelijke wereldtitel. Hij heeft een perfect weekend nodig om Lando Norris bij te halen, maar de verwachtingen zijn hoog. Oud-coureur René Arnoux waarschuwt Norris voor Verstappen, en stelt dat de Nederlander dit zeker kan.

Verstappen is sinds de zomer bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur stond sinds de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort in elke race op het podium, en profiteerde van de tegenslagen bij McLaren. Verstappen won afgelopen weekend ook de Grand Prix van Las Vegas, en profiteerde ook daar van een tegenslag van McLaren.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

De Britse renstal kreeg een zware tik te verwerken, toen na afloop bleek dat de auto's van Norris en Oscar Piastri niet door de technische keuring van de FIA waren gekomen. De bodemplanken waren te ver afgesleten, en dus werden beide coureurs gediskwalificeerd. De titelstrijd ligt hierdoor weer helemaal open, en Verstappen heeft slechts een achterstand van 24 WK-punten op Norris.

'Als er één iemand is die het kan...'

Alhoewel Norris nog altijd het wereldkampioenschap aanvoert, zien veel mensen Verstappen als de favoriet. Dat geldt ook voor oud-coureur Arnou, die Norris waarschuwt voor Verstappen in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Als er één iemand is die het kan, dan is hij het wel. In de Formule 1 zit het verschil tussen de ene coureur en de andere in slechts een paar tienden, en juist daarin maakt hij het verschil. Hij heeft een ongelooflijke consistentie en de capaciteit om zich gedurende het weekend te verbeteren, zelfs wanneer het op vrijdag slecht gaat."

Arnoux stipt nog een ander sterk punt van Verstappen aan: "Dan hebben we het nog niet over het rijden in de regen gehad, daarin is hij de enige die zelfs vanaf de laatste plaats nog kan winnen."

Het grote voordeel van Verstappen

De Franse voormalig Ferrari-coureur ziet ook dat Verstappen een voordeel heeft: "Het is duidelijk dat hij met een achterstand begint, en het is net zo makkelijk om te denken dat Norris uiteindelijk de titel wint, omdat hij met nog twee races te gaan zo'n grote voorsprong heeft."

"Maar Max heeft ook een factor aan zijn kant die je niet kan onderschatten: hij heeft heel erg veel geluk. En in een situatie zoals de zijne is een beetje geluk aan je zijde hebben gewoon essentieel."

snailer

Posts: 30.817

De slijtage was 10% meer dan is toegestaan. Dus helemaal niet marginaal.

Noem het maar geluk dat Verstappen het met deze kl@te auto heeft moeten doen.
Degene met geluk is toch echt Norris. Rijdt in de absurd goede McLaren. Wordt een half jaar lang door zijn teamgenoot geschoffeerd. En vervolgens... [Lees verder]

  • 5
  • 28 nov 2025 - 09:19
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris René Arnoux Red Bull Racing McLaren GP Qatar 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 401

    Nog geen 24u geleden werd door b.b nog genoteerd dat de toch al kleine kans van Norris op de titel weg was en nu staat die opeens weer voor. Wat er allemaal wel niet gebeurd tussen de races door.

    En Max heeft erg veel geluk..... Ja, dat is het eerste waar mensen aan denken als ze die naam horen 😂

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 08:37
  • HermanInDeZon

    Posts: 374

    De DSQ in Vegas was marginaal en kan je dus geluk noemen.
    Zelfs zonder had hij nu alsnog kans gemaakt op de titel

    Maar verder kan ik me toch echt weinig voorstellen met "geluk" dat hem tot op dit punt gebracht heeft?

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 08:45
    • nr 76

      Posts: 7.218

      Marginaal?

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 09:07
    • HermanInDeZon

      Posts: 374

      Zoveel zaten ze nu ook weer niet boven/onder de limiet hé ... het was nipt (maar terecht)

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 09:17
    • snailer

      Posts: 30.817

      De slijtage was 10% meer dan is toegestaan. Dus helemaal niet marginaal.

      Noem het maar geluk dat Verstappen het met deze kl@te auto heeft moeten doen.
      Degene met geluk is toch echt Norris. Rijdt in de absurd goede McLaren. Wordt een half jaar lang door zijn teamgenoot geschoffeerd. En vervolgens krijgt Piastri de grootste inzinking in de geschiedenis van F1.

      • + 5
      • 28 nov 2025 - 09:19
    • nr 76

      Posts: 7.218

      12% bij Norris, en 26% bij Piastri.

      Stel, een team overschrijdt de budgetcap met 12%, dus een goeie 16 miljoen, is dat dan ook marginaal?

      • + 5
      • 28 nov 2025 - 09:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.519

      Norris en Piastri hebben eigenlijk al twee jaar geluk dat ze zo een snelle McLaren onder hun kont hebben. Dat Verstappen ondanks dat nog kans maakt op de titel is pure klasse van Verstappen enerzijds, maar laat anderzijds ook zien dat Norris en Piastri BEIDE geen ultieme toppers zijn. Ik herhaal het al vaker, maar ik vind Leclerc en Russell bijvoorbeeld ook betere coureurs dan Norris en Piastri.

      Ik ben blij dat Snailer ook gewoon inziet en toegeeft dat Piastri een inzinking heeft. Ik word echt moe van mensen die iedere blunder van Piastri (want ja, het waren blunders) toeschrijft aan dat McLaren hem zogenaamd tegenwerkt, terwijl Norris bij ieder foutje de volle laag krijgt.

      Norris maakt gedurende een seizoen best veel fouten, te veel om een topper genoemd te worden. Maar de blunders die Piastri sinds Baku maakt zijn pas echt hilarisch.

      Een ander forumlid zei bijvoorbeeld: "ja echt pech dat Piastri in de Braziliaanse sprint crashte door het water dat Norris neerlegde". Hoezo is dat "pech"? Antonelli en vele anderen reden ook gewoon OM de kerb en het water heen. Maar als Piastri in de regen opeens spint door op de kerb te rijden is het ineens zogenaamd pech?

      Mensen moeten echt eens eerlijk toe gaan geven dat Piastri niet zo koeltjes is als men van tevoren dacht.

      Norris en Piastri hebben BEIDE schijtmazzel met een dominante McLaren, en hadden al met een straatlengte kampioen moeten zijn. Dat ze het nu nog bijna verpesten, is eigenlijk hilarisch te noemen.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 09:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 374

      @Damon Hill

      "Dat Verstappen ondanks dat nog kans maakt op de titel is pure klasse van Verstappen enerzijds, maar laat anderzijds ook zien dat Norris en Piastri BEIDE geen ultieme toppers zij"

      Nee, het laat zien dat Verstappen een absolute topper is.

      Niet eens dat Piastri en Norris beide geen ultieme toppers zijn - ze hebben dit jaar enorm veel punten van elkaar afgenomen. Had het een duidelijke eerste-tweede rijder team geweest hadden ze hem al lang gehad.

      De laatste jaren (Hamilton/Bottas - Verstappen/XXX) hebben we het gewoon weinig gezien dat een team met een eerste en tweede rijder werkt. Is eigenlijk geleden van Hamilton/Rosberg

      Ik schat Norris (en Piastri binnen een jaar of twee) net zo hoog in als Leclerc en Russell. Verstappen is een ander verhaal natuurlijk...


      "Mensen moeten echt eens eerlijk toe gaan geven dat Piastri niet zo koeltjes is als men van tevoren dacht."

      Geef hem aub nog een paar jaar, dit is pas zijn derde seizoen en het eerste dat hij uberhaupt om de titel vecht


      "Norris en Piastri hebben BEIDE schijtmazzel met een dominante McLaren, en hadden al met een straatlengte kampioen moeten zijn. Dat ze het nu nog bijna verpesten, is eigenlijk hilarisch te noemen."

      Ze zijn al met een straatlengte kampioen bij de constructeurs.
      Ze hebben beiden 'pech' dat het team de andere niet als tweede rijder beschouwt

      Wat is dat toch met die "mazzel met dominante" auto's hier ... ga je nu echt straks nog lopen beweren dat Verstappen de helft van zijn titels heeft te danken aan "schijtmazzel" dat die Red Bull zo dominant was?

      Zo werkt de sport nu eenmaal, altijd zo geweest.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 09:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.519

      @Herman,
      Het knappe van Verstappen is juist dat hij al 2 titels heeft gepakt in een auto die niet het beste van het veld was, namelijk de titels in 2021 en 2024. In 2021 was de Mercedes iets beter dan de Red Bull terwijl in 2024 de McLaren iets beter was dan de Red Bull. Het is dus niet áltijd zo dat de coureur in de beste wagen automatisch kampioen wordt. Zo heeft Michael Schumacher bijvoorbeeld ook een paar titels gepakt in een auto die niet het beste van het veld was (1994, 1995 en 2003).

      Je hebt wel gelijk dat met een eerste rijder - tweede rijder systeem McLaren allang de rijderstitel had kunnen hebben. Gelukkig kiezen ze daar niet voor, want voor ons als kijkers is een strijd tussen teamgenoten natuurlijk vele malen leuker. We mogen McLaren dus dankbaar zijn!

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 10:07
  • Larry Perkins

    Posts: 61.715

    "Norris ontvangt felle waarschuwing voor Verstappen."

    Oeps, gelooft de zelfverzekerde Norris nu nog wel in de titel?

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 09:47

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar