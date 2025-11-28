Max Verstappen gaat dit weekend in Qatar verder met zijn jacht op de mogelijke wereldtitel. Hij heeft een perfect weekend nodig om Lando Norris bij te halen, maar de verwachtingen zijn hoog. Oud-coureur René Arnoux waarschuwt Norris voor Verstappen, en stelt dat de Nederlander dit zeker kan.

Verstappen is sinds de zomer bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur stond sinds de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort in elke race op het podium, en profiteerde van de tegenslagen bij McLaren. Verstappen won afgelopen weekend ook de Grand Prix van Las Vegas, en profiteerde ook daar van een tegenslag van McLaren.

De Britse renstal kreeg een zware tik te verwerken, toen na afloop bleek dat de auto's van Norris en Oscar Piastri niet door de technische keuring van de FIA waren gekomen. De bodemplanken waren te ver afgesleten, en dus werden beide coureurs gediskwalificeerd. De titelstrijd ligt hierdoor weer helemaal open, en Verstappen heeft slechts een achterstand van 24 WK-punten op Norris.

'Als er één iemand is die het kan...'

Alhoewel Norris nog altijd het wereldkampioenschap aanvoert, zien veel mensen Verstappen als de favoriet. Dat geldt ook voor oud-coureur Arnou, die Norris waarschuwt voor Verstappen in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Als er één iemand is die het kan, dan is hij het wel. In de Formule 1 zit het verschil tussen de ene coureur en de andere in slechts een paar tienden, en juist daarin maakt hij het verschil. Hij heeft een ongelooflijke consistentie en de capaciteit om zich gedurende het weekend te verbeteren, zelfs wanneer het op vrijdag slecht gaat."

Arnoux stipt nog een ander sterk punt van Verstappen aan: "Dan hebben we het nog niet over het rijden in de regen gehad, daarin is hij de enige die zelfs vanaf de laatste plaats nog kan winnen."

Het grote voordeel van Verstappen

De Franse voormalig Ferrari-coureur ziet ook dat Verstappen een voordeel heeft: "Het is duidelijk dat hij met een achterstand begint, en het is net zo makkelijk om te denken dat Norris uiteindelijk de titel wint, omdat hij met nog twee races te gaan zo'n grote voorsprong heeft."

"Maar Max heeft ook een factor aan zijn kant die je niet kan onderschatten: hij heeft heel erg veel geluk. En in een situatie zoals de zijne is een beetje geluk aan je zijde hebben gewoon essentieel."