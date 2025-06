Waarom Max Verstappen wél de favoriet is in Oostenrijk

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen wordt niet gezien als de favoriet, maar eigenlijk mag men hem niet over het hoofd zien. Verstappen is namelijk de succesvolste coureur ooit in Oostenrijk.

Verstappen beschikt dit jaar niet over de snelste auto in de Formule 1. Het team van McLaren is oppermachtig, terwijl George Russell anderhalve week geleden de Canadese Grand Prix op zijn naam schreef. De Mercedes zag er competitief uit, terwijl Verstappen als tweede over de streep kwam. Hij is realistisch, en geeft elke keer aan dat zijn Red Bull-bolide simpelweg niet goed genoeg is.

Verstappen zal zichzelf dan ook niet als de favoriet aanwijzen voor de Grand Prix van Oostenrijk van aankomend weekend. Historisch gezien is hij echter wel de favoriet, want de statistieken laten zien dat er niemand zo sterk presteert op de Red Bull Ring dan Verstappen.

Sterke prestaties

Verstappen is de enige coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die de Grand Prix van Oostenrijk vier keer op zijn naam wist te schrijven. Hij mocht de Grand Prix ook vier keer vanaf de pole position starten, en dat is ook een unicum. Geen enkele andere coureur wist dat voor elkaar te krijgen. Verstappen won in 2021 ook de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring.

Vier keer wist Verstappen de snelste ronde te rijden, en ook dat is uniek. Voor Verstappen stoppen de mooie cijfers hier niet, want ook qua podiumplaatsen steekt hij met kop en schouders boven de rest uit. Zes keer mocht de Red Bull-coureur het ereschavot beklimmen, terwijl David Coulthard en Valtteri Bottas slechts tot vijf podiumplekken kwamen.

Kilometervreter

In totaal heeft Verstappen op de Red Bull Ring 267 rondjes aan kop gereden, wat omgerekend zo'n 1152 kilometer is. Ook hier staat Verstappen aan kop, want geen van zijn concullega's komt in de buurt van deze cijfers. Verstappen scoorde in al zijn deelnames aan de Oostenrijkse Grand Prix 178 punten, en ook dat is iets waar andere coureurs niet aan kunnen tippen.