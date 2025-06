Red Bull hard aangepakt na kinderachtig protest: "Leek wel een kleuterschool"

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend voor de nodige onrust in Canada. Ze tekenden een protest aan tegen racewinnaar George Russell, maar dat werd afgewezen. Juan Pablo Montoya vindt het kinderachtig, en stelt dat het lijkt op een soort kleuterschool.

Red Bull vond dat Russell zich in de slotfase van de Grand Prix van Canada had misdragen. De Brit voerde een soort brake test uit onder de Safety Car, maar de stewards openden geen onderzoek. Bij Red Bull dachten ze daar anders over, en tekenden ze een protest aan.

Als Red Bull gelijke had gekregen, dan had Max Verstappen de zege gepakt. Dat gebeurde echter niet, want na uren van onderzoek besloten de stewards het protest af te wijzen.

Kleuterschool

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vond het een irritante situatie. Bij Casino Hawks spreekt hij zich uit: "Ik denk dat als Russell écht op de rem intrapte, en Verstappen hem daardoor inhaalde, dan de stewards dat dan serieus moeten onderzoeken."

"Maar nu lijkt het echter net op een kleuterschool. Waarom zou je hierover gaan protesteren? Het doet denken aan de discussies die je vroeger op de radio hoorde, toen de boordradio's van de teambazen nog openstonden richting de FIA."

Montoya kon daar wel om lachen: "Je hoorde Mercedes en Red Bull toen ruzie maken alsof ze tegen de leraar aan het klagen waren. Het is nu zoveel beter zonder al dat gekibbel."

Dreigende schorsing

Het protest had mogelijk te maken met de dreigende schorsing van Max Verstappen. De Nederlander heeft nog maar één strafpunt nodig, en als dat gebeurt mist hij één Grand Prix. Door de remactie van Russell haalde Verstappen hem kortstondig in, en volgens critici was dit een actie om de Nederlander een schorsing aan te smeren. De twee coureurs hadden echter geen zin om veel woorden vuil te maken aan het moment.