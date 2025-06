Lando Norris onder vuur: "Hij is te emotioneel"

Lando Norris werd afgelopen weekend aangewezen als de schuldige van de crash met zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Brit was zeer kritisch op zichzelf, en volgens Juan Pablo Montoya maakte hij twee grote fouten. Hij stelt dat Norris te emotioneel is.

Norris kende een slechte kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. Met een alternatieve strategie vocht hij zich in Canada meer naar voren, waarna hij zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri in de slotfase in het vizier kreeg. Het leverde een mooi duel op, dat uiteindelijk in tranen eindigde. Norris dook in een gat dat niemand bestond, en belandde in een sandwich tussen de pitmuur en Piastri.

Norris viel uit, en maakte direct duidelijk dat het zijn schuld was. Ook de stewards kwamen tot deze conclusie, en ze gaven hem zelfs nog een tijdstraf. Bij McLaren waren ze blij met de eerlijkheid van Norris, maar dat betekende niet dat ze blij waren met zijn prestatie.

Twee grote fouten

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is ook kritisch. Bij CasinoHawks bespreekt hij de prestaties van Norris in Canada: "Hij maakte eigenlijk twee grote fouten. Ten eerste in de kwalificatie, Q3 liep volledig uit de hand."

"In de afgelopen weken leek hij de situatie goed onder controle te hebben en was hij vaak sneller dan Piastri. Maar nu haalde hij Q3 en kreeg hij het gewoon niet voor elkaar. Dat is lastig om te zien, want hij leek weer sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Piastri kan ondertussen gewoon ongestoord profiteren."

Te emotioneel

Montoya ziet waar het misgaat met Norris: "Hij is gewoon veel te emotioneel. Ik mag hem echt. Ik leef met hem mee vanwege die emoties, elke keer dat hij zich in een lastige situatie brengt. Hij is het hele weekend heel kalm en presteert zo goed."

"Dan komt hij in Q3 en denkt hij ineens: 'Nu kan ik het niet meer verpesten'. Maar weet je, op het moment dat je denkt dat het niet meer fout kan gaan, is dat juist het moment wanneer het vaak wél fout gaat."