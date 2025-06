Italiaanse media slaan hard terug na felle kritiek van Ferrari-teambaas Vasseur

De toekomst van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur blijft het onderwerp van gesprek in Italië. Nadat er werd gesuggereerd dat Vasseur mogelijk moet vertrekken, haalde hij zeer hard uit. Zijn reactie viel niet goed bij de Italiaanse media, en ze zijn met een fel statement naar buitengekomen.

Vasseur hoopt Ferrari naar de titel te kunnen brengen. Voor dit seizoen waren de verwachtingen hoog, en met Lewis Hamilton hadden ze een nieuwe superster in huis gehaald. De resultaten vallen echter tegen, en dat zorgde voor de nodige geruchten.

Voorafgaand het raceweekend in Canada gingen er in de Italiaanse media veel geruchten rond over de toekomst van Vasseur. Er werd gesteld dat Ferrari snel een goed resultaat nodig had, en dat Vasseur anders moest vrezen voor zijn toekomst. De Fransman reageerde furieus, en haalde zeer hard uit naar de media in Italië.

Gevoelige informatie

De Italiaanse vakbond voor autosportjournalisten (UIGA) slaat nu terug in een statement: "In de afgelopen dagen hebben enkele verklaringen vanuit de autosportwereld een belangrijk licht geworpen op een situatie die ons nauw aan het hart gaat: de rol en de verantwoordelijkheid van sportinformatie. Vooral als het gaat om gevoelige informatie zoals de interne dynamiek bij een team."

Bekende teambaas

Daarna wijzen ze naar Vasseur: "Een bekende teambaas van een Italiaans team heeft zijn zorgen uitgesproken over het verspreiden van onbevestigde berichten over een mogelijke verandering in de top van het technische team. Hij bestempelde dit als schadelijk voor de interne situatie in het team."

"Hij heeft in detail uitgelegd hoe dat soort geruchten, over leidinggevenden die van concurrentie overkomen, voor onzekerheid kunnen zorgen bij medewerkers en spanning kunnen veroorzaken die het nog lastiger kunnen maken om sportieve doelen te behalen."

Kritische blik

Ze reageren kritisch op zijn mening: "Diezelfde teambaas wilde een onderscheid maken tussen journalistiek die met zorg en professionaliteit wordt gedreven, en journalistiek waarbij men in de valkuil van sensatiezucht van de zogenaamde clickbait belandt. Daarmee draagt men bij aan verwarring, en niet aan duidelijkheid."