Withete Ferrari-teambaas slaat terug na 'onzinverhalen' over ontslag

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft hard uitgehaald naar de Italiaanse media. Hij reageerde woedend op de geruchten die afgelopen week rondgingen over zijn toekomst bij het team. Volgens hem klopt er helemaal niets van.

In de Italiaanse kranten gingen afgelopen week bijzondere verhalen rond. Er werd gesuggereerd dat Charles Leclerc zou twijfelen aan zijn toekomst bij het team, en dat de positie van teambaas Vasseur onzeker zou zijn. Er werd zelfs al een mogelijke vervanger voor Vasseur aangewezen in de persoon van Antonello Coletta, de man achter de successen van Ferrari in het WEC.

Respectloos gedrag

Tijdens de persconferentie voor teambazen reageerde Vasseur eerst met een lach: "Om te beginnen, ik moet rustig blijven. Ik wil niet dat ik door mijn taalgebruik straks naar de stewards moet!"

"Maar sommige Italiaanse media... Ik moet wel zeggen 'sommige', want ze zijn zeker niet allemaal zo. Dit gaat trouwens ook niet over mijzelf, want ik kan er wel mee omgaan. Het gaat om andere mensen binnen het team. Die komen op maandag op de fabriek en denken dat ze geen werk meer hebben, omdat ze lezen dat iemand anders hun rol krijgt."

"Om hun namen zomaar op straat te gooien, is compleet respectloos. Het is echt respectloos voor hen, en ook respectloos voor hun familie."

Shit geven

Vasseur wordt steeds feller: "Ik snap ook niet wat hier het doel van is, en wat hier het nut van is. Misschien willen ze het team alleen maar shit geven en dat lukt ze aardig. Uiteindelijk is dit gewoon schadelijk voor het team. Het kost ons focus en als je om de titel wil strijden, dan kan ieder detail het verschil maken. We praten hier al het hele weekend over. Als dat hun doel was, dan is het gelukt!"

"Maar het is niet zo dat we op deze manier een kampioenschap kunnen winnen. Dat gaat met deze journalisten om ons heen in ieder geval niet lukken."