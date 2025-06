Verstappen onthult nieuwe raceplannen in gesprek met Russell

Max Verstappen en George Russell moesten zich afgelopen weekend melden bij de stewards in Canada. Verstappens team Red Bull had een protest ingediend tegen Russell, maar de twee coureurs vlogen elkaar niet in de haren. Sterker nog, ze voerden een zeer opvallend gesprek, zo blijkt uit nieuwe beelden.

Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Canada op zijn naam. De Britse Mercedes-coureur kwam voor Verstappen als eerste over de streep. Achter de Safety Car had Russell echter een aantal vreemde acties uitgevoerd, en bij Red Bull dachten ze dat dit illegaal was. Ze tekenden een protest aan, waarna de coureurs zich moesten melden bij de stewards.

Dollen

In het verleden vochten Verstappen en Russell de nodige verbalen ruzies uit. Inmiddels lijkt dat anders te zijn, want uit een video van Viaplay blijkt dat ze gezellig samen op weg waren naar de stewards. Op de beelden is te zien dat Russell aan Verstappen uitlegt dat hij naar de première van de F1-film vliegt, lachend reageert Verstappen: "Ik denk dat de vlucht is vertraagd!"

F1-film

Russell legt Verstappen vervolgens uit dat hij ook nog naar de première in Cannes gaat. De Nederlander heeft de film nog niet gezien, en heeft al deze info blijkbaar nooit ontvangen: "Oh, ik heb helemaal geen idee!" Russell gaat verder met zijn verhaal, en legt uit dat hij ook weer hard aan de bak moet: "En op donderdag zit ik weer op de simulator..."

GT3-onthulling

Verstappen verklapte daarna dat hij snel naar Europa vliegt voor zijn GT3-testdag. Russell vraagt of Verstappen direct naar Monaco vliegt, en de Nederlander antwoord duidelijk: "Ja, dinsdag ben ik in Spa om met een GT3 te testen. En daarna kom ik terug."

Russell stelt daarna een vraag die bij veel mensen op de lippen brandt: "Doe je ook mee aan races, of niet?" Verstappen reageert niet ontkennend: "Het is moeilijk om te plannen..." Daarna wordt de video afgesneden, en is het niet duidelijk of Verstappen nog meer zegt.