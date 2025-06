'Audi trekt eerste megasponsor aan voor F1-team'

Audi gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de Formule 1. Ze nemen dan het team van Sauber over, en ze zijn hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut. Het lijkt erop dat ze op het punt staan om een nieuwe grote sponsor vast te leggen.

Audi stapt volgend jaar de koningsklasse van de autosport in. Ze gaan eigen krachtbronnen produceren, en ze nemen het team van Sauber over. Het is nog maar de vraag of de grote sponsors van Sauber ook volgend jaar te zien zijn op de auto's van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Deal met grote bank

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Sport Business is Audi in verregaande onderhandelingen met een mogelijke nieuwe sponsor. Het gaat om de internationale bank Revolut, die via een betaalapp bankdiensten aanbiedt. De kans is groot dat ze nu de Formule 1 in gaan stappen.

Volgens Sport Business zijn de onderhandelingen tussen het Formule 1-team van Audi en Revolut zover, dat er een zogenaamde aanbestedingsprocedure in gang is gezet. Het zou gaan om een mogelijke deal die vergelijkbaar zou kunnen zijn met een deal met een titelsponsor. Of Revolut daadwerkelijk de titelsponsor van Audi gaat worden, is dan weer niet duidelijk.

De samenwerkingen van Sauber

Audi kondigde vorig jaar al een samenwerking met BP aan, maar verder zijn er nog geen mogelijke deals bekend. Het team van Sauber heeft op dit moment een deal met Stake, maar hiervan worden de logo's tijdens een aantal races vervangen door die van zusteronderneming Kick. Het is niet duidelijk of deze logo's in 2026 op de fabriekswagens van Audi te zien zijn.

Het team van Sauber heeft het momenteel lastig in de Formule 1. Ze staan op de negende plaats in het constructeurskampioenschap met 20 WK-punten. Al deze punten zijn gescoord door Hülkenberg, Bortoleto staat nog op nul punten.