Red Bull verklaart plannen met 'nieuwe Max Verstappen'

Het team van Red Bull Racing zorgde enkele weken geleden voor opschudding met een opmerkelijke vraag aan de FIA. Ze vroegen een superlicentie aan voor de 17-jarige Arvid Lindblad, en dat verzoek werd gehonoreerd. Helmut Marko legt nu uit waarom ze deze stap hebben gezet.

In principe komen coureurs alleen in aanmerking voor een superlicentie als ze boven de achttien jaar oud zijn. De FIA paste vorig jaar de regels aan, waardoor er voor 17-jarige coureurs een uitzondering kan worden gemaakt als ze hebben aangetoond over een uitzonderlijk talent te beschikken.

Red Bull is overtuigd

Bij Red Bull vonden ze dat Lindblad aan deze criteria voldeed. De jonge Brit rijdt dit seizoen in de Formule 2, en daar maakt hij een goede en stabiele indruk. De FIA keurde de aanvraag van Red Bull goed, en in theorie mag Lindblad nu deelnemen aan officiële Formule 1-sessies.

De vraag is waarom Red Bull deze stap heeft gezet. Met Lindblad kunnen ze bijvoorbeeld Liam Lawson en Yuki Tsunoda onder druk gaan zetten. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko klopt dat niet, zo laat hij weten in gesprek met Krone Zeitung.

Reservecoureurs

Marko legt uit waarom ze deze stap wél hebben gezet: "Nee, dit is vooral een goed teken voor ons juniorenprogramma. Isack Hadjar is daar ook een bewijs van. Met Lindblad groeit er iemand op die ook mentaal zeer sterk is."

"Nu hebben we weer de beschikking over twee reservecoureurs. Tot nu toe was Ayumu Iwasa onze enige reserve, maar hij rijdt ook races in Japan die overlappen met de Formule 1-kalender."

De toekomst van Tsunoda

De positie van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing blijft wel onder druk staan. Marko heeft een duidelijke boodschap voor de Japanner: "Iedereen heeft het moeilijk. Yuki moet uiteindelijk gewoon punten gaan scoren." Als Marko wordt gevraagd of er een rijderswissel komt, reageert hij duidelijk: "Nee."