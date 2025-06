Marko hoopvol na McLaren-terugval: "Ze zijn te verslaan!"

Het team van McLaren kende afgelopen weekend in Canada hun slechtste race van het seizoen. Voor het eerst in 2025 stond er geen coureur van het papajakleurige team op het podium. Het geeft Red Bull-adviseur Helmut Marko veel hoop.

McLaren is dit seizoen opvallend dominant in de Formule 1. Met Oscar Piastri en Lando Norris zijn ze de concurrentie een stapje voor, en ze voeren dan ook beide wereldkampioenschappen aan. In Canada hadden ze het het hele raceweekend lastig. In de kwalificatie kwam Norris er niet aan te pas, en noteerde Piastri de snelste tijd. George Russell en Max Verstappen waren sneller.

In de Grand Prix waren Russell en Verstappen overduidelijk sneller, terwijl Andrea Kimi Antonelli direct bij de start Piastri inhaalde. De Australiër vocht in de slotfase van de race nog een hevig duel uit met zijn teamgenoot Norris. Ze raakten elkaar waardoor Norris moest opgeven, en Piastri als vierde over de streep kwam.

Red Bull wil niet te vroeg juichen

Verstappen werd tweede, en liep hierdoor flink in in het wereldkampioenschap. De tegenvallende resultaten geven Red Bull-adviseur Helmut Marko zelfvertrouwen, zo verklaart hij bij Servus TV: "We zijn heel erg tevreden. We stonden op gelijke voet met McLaren en Mercedes. Dat geeft ons een boost voor de komende races."

Bij Red Bull willen ze niet te vroeg juichen, maar Marko durft wel naar voren te kijken: "We zagen dat McLaren snel was, maar ze konden niet inhalen en daardoor niet domineren. Dit is bemoedigend voor de komende races."

Kansen op de Red Bull?

Marko heeft dan ook veel zin in de aankomende Grand Prix van Oostenrijk: "Het geeft ons hoop. De Red Bull Ring is een ander circuit met een compleet andere configuratie, maar we hebben nu wel gezien dat McLaren te verslaan is. Als je alles goed doet tenminste."