Verstappen verrast amateurcoureurs op Spa met speciale Aston Martin-test

Max Verstappen was gisteren aanwezig op het circuit van Spa-Francorchamps voor een GT3-test. De testdag ging niet onopgemerkt voorbij, want Verstappen deelde de baan met meerdere andere coureurs. Het zorgde voor de nodige verbazing en trotste blikken.

Terwijl Verstappens Formule 1-collega's flaneerden op de rode loper in New York, was de Nederlander afgereisd naar Spa-Francorchamps. Op het circuit in de Belgische Ardennen nam hij plaats achter een Aston Martin GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Hij maakte de tijd voor de aanwezige fans, maar de focus lag vooral op zijn activiteiten op de baan.

Drukte op het circuit

Het ging namelijk niet om een privétest, maar een openbare test. Er waren veel coureurs op de baan te vinden, en die keken vreemd op toen er ineens een viervoudig wereldkampioen Formule 1 in hun spiegels verscheen. Het zorgt voor de nodige mooie beelden die snel het internet overgaan.

De Belgische Porsche-coureur Brent Verheyen was ook op de baan te vinden, en hij had een camera geïnstalleerd in zijn helm. Trots deelde hij op sociale media de beelden van hoe hij door Verstappen wordt ingehaald. Bij de beelden schrijft hij: "De eerste keer dat ik echt blij ben dat ik word ingehaald!"

Eigen raceteam

Waarom Verstappen deze testdag uitvoerde, is niet bekend. Hij komt wel vaker in actie tijdens testdagen met de GT3-wagens van zijn eigen raceteam. Voor zijn team rijden de coureurs Thierry Vermeulen, Chris Lulham en Harry King. Het is bekend dat Verstappen hen graag helpt.

De terugkeer van Franz Hermann

De beelden van Verstappen gingen veelvuldig rond op de sociale media. Veel fans stelden dat het de comeback was van 'Franz Hermann'. Onder deze schuilnaam nam Verstappen vorige maand deel aan een speciale testdag op de iconische Nürburgring Nordschleife. Het is geen geheim dat Verstappen in de toekomst graag wil racen op dit iconische circuit.