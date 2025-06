"Horner onthult wat Verstappen níét kan als teambaas".

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn plannen voor na de Formule 1 zijn. De Red Bull-coureur wil graag deelnemen aan andere takken van autosport, en heeft ook al zijn eigen raceteam. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft Verstappen alles in huis heeft om een goede teambaas te worden.

Verstappen heeft er nooit geheimzinnig over gedaan: hij wil graag deelnemen aan 24-uursraces. Recent testte hij een GT3-wagen op de Nürburgring Nordschleife en eerder deze week werkte hij een test af op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij deed dat in wagens van zijn eigen raceteam, waarmee ze actief zijn in meerdere GT-klassen.

Verstappen is trots op dit project, en hij is er zeer betrokken bij. Zo volgt hij de verrichtingen van zijn coureurs tijdens zijn eigen raceweekenden, en helpt hij ze tijdens de testdagen. Verder gelooft hij erin dat simracers ook een kans verdienen op de echte circuits. Verstappen geniet van deze werkzaamheden, en sommigen denken dat hij in de toekomst een teambaas gaat worden.

Is Verstappen een goede teambaas?

Bij Red Bull werkt hij samen met teambaas Christian Horner. De Brit krijgt in een interview met De Telegraaf de vraag of Verstappen een goede teambaas zou zijn: "Max? Ik denk wat het sportieve gedeelte betreft zeker. Maar de politiek, de media en de commerciële kant van het verhaal zouden hem gek maken, haha! Ik denk niet dat hij daarvan zou genieten."

Voor de andere delen van het vak van teambaas zou Verstappen wel goed geschikt zijn, zo lacht Horner: "Maar hij begrijpt het racen wel heel erg goed. Hij zou ook een heel goede race-engineer kunnen zijn."

Strijd om de titel

Verstappen focust zich momenteel op de strijd om de titel in de Formule 1. Hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 155 WK-punten. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Oscar Piastri, die op 198 punten staat.