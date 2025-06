Red Bull waarschuwde stewards voor 'spelletjes' van concurrentie Verstappen

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend voor de nodige chaos na de Grand Prix van Canada. Ze dienden een protest in bij de stewards, maar dat werd afgewezen. Voor de start van de race had Red Bull ook al een bezoekje gebracht aan de stewards.

Red Bull kende in Canada een aardige race door met Max Verstappen als tweede over de finish te komen. De Nederlander kende een goede race, en Red Bull probeerde hem nog de zege te schenken door in protest te gaan tegen de zege van George Russell. Ze vonden dat hij zich had misdragen met het remmen achter de Safety Car, maar de stewards wezen het protest af.

Voor de race hadden vertegenwoordigers van Red Bull zich ook al bij de stewards gemeld voor een gesprekje. Na afloop van de Grand Prix bleek dat ze Verstappen wilden beschermen, en dat ze daarvoor voorzorgsmaatregelen nemen. Verstappen staat immers aan de rand van een schorsing, en andere coureurs kunnen hier gebruik van gaan maken.

Red Bull waarschuwt de stewards

Red Bull-teambaas Christian Horner verklaart dit als hij door de internationale media wordt gevraagd naar het gesprek met de stewards: "Het is onvermijdelijk dat er bepaalde spelletjes gespeeld gaan worden."

Horner stelt dat de stewards hiervoor hebben gewaarschuwd: "Dat is dan ook iets wat wij na de drivers briefing met de stewards hebben besproken. We wilden graag zien dat ze daar rekening mee hielden, want het was duidelijk dat dit soort dingen konden gebeuren. Maar Max heeft een brandschoon raceweekend afgewerkt en hij heeft een heel erg goede race gereden."

Dreigende schorsing

Verstappen staat door zijn incident met George Russell in Spanje op elf strafpunten. Een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden heeft verzameld. Verstappens eerste strafpunten vervallen na de Grand Prix van Oostenrijk.