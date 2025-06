Marko verklaart grote problemen van Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Canada als tweede over de streep. Hij kampte tijdens de race met de nodige bandenproblemen, en Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert dat te verklaren.

Verstappen probeerde op het Circuit Gilles Villeneuve de aanval te openen op de Mercedes van George Russell. Na een aantal spannende eerste rondjes moest hij de jacht echter opgeven, want Verstappen kampte met flinke bandenslijtage. Hij dook als eerste topcoureur naar binnen, en dit was ook het geval bij de volgende ronde pitstops. Niet voor het eerst dit jaar had de Red Bull het zwaar met de banden.

Goede race

Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaarde de problemen van Verstappen in gesprek met de internationale media: "In de eerste stint zijn we misschien iets te agressief met de banden omgegaan. Die gingen er toen al vrij snel aan, maar in de derde stint klonk het ons weer als muziek in de oren."

"Over het algemeen was het een ongelooflijk goede race, we hadden niet verwacht dat Mercedes zo goed met de banden om zou kunnen gaan."

Te agressief met de banden

De banden speelden volgens Marko weer een sleutelrol in de Grand Prix. Het is een punt waar Red Bull het wel vaker zwaar mee heeft, en de Oostenrijker geeft dat ook eerlijk toe.

Marko stelt dat hier het grote probleem lag tijdens de race: "Aangezien we dus te agressief met de banden omgingen, hielden ze het niet heel erg lang vol. En we hadden ook besproken dat we met de Safety Car buiten zouden blijven, omdat we anders konden worden ingehaald door drie andere auto's."

Verstappen kwam als tweede over de streep, maar staat nog steeds op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander staat op 155 WK-punten, terwijl nummer twee Lando Norris op 176 punten staat.