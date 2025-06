Russell spreekt zijn steun uit voor Verstappen: "Hij gaat niet anders rijden"

George Russell en Max Verstappen delen vandaag de eerste startrij in de Grand Prix van Canada. Verstappen zal vol in de aanval gaan, en hij zal zich niet inhouden vanwege zijn dreigende schorsing. Russell vindt dat de juiste tactiek.

Verstappen en Russell hebben de nodige historie met elkaar. Ze vochten in het verleden meerdere felle duels uit, en ze maakten ook een aantal keren ruzie. Het duel met Russell in Spanje leverde Verstappen zijn strafpunten op, en de Brit kon het na de kwalificatie niet laten om daar naar te verwijzen. Men verwacht vandaag dan ook een spannend duel.

Gaat Verstappen zich inhouden?

Verstappen kondigde al aan dat hij zich niet gaat inhouden. Russell vindt dat de juiste tactiek, zo verklaart hij tegenover de internationale media: "Ik denk niet dat een coureur echt tegen een andere coureur wil aanrijden om zo strafpunten te krijgen."

"Max is één van de beste coureurs, er is geen reden voor hem om anders te gaan rijden. Maar ik zit hier ook niet met de gedachte dat hij ons meer ruimte gaat geven. Mocht er al iets gebeuren, dan is het tegenovergestelde een stuk aannemelijker, zodat hij toch kan proberen om een punt te maken."

Niet het einde van de wereld

Russell wil zelf ook het duel aangaan, zo legt hij uit: "Ik houd hem altijd wel in de gaten, maar uiteindelijk zijn we hier allemaal om te winnen. Je gaat niet iets doen waarmee je je eigen race in gevaar brengt. Dit is namelijk ook een heel erg druk seizoen, en als je een schorsing krijgt zit je gewoon een tijdje thuis. Dat is zeker niet ideaal, maar ja, het is ook niet het einde van de wereld."

Russell herhaalt hiermee de woorden van Verstappen, die eerder deze week dezelfde mening deelde. De Nederlander staat nu op elf strafpunten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten in twaalf maanden.