'Geschorste FIA-steward opnieuw gepolst voor interview met gokplatform'

Autosportfederatie FIA zorgde tijdens het raceweekend in Canada voor de nodige verbazing. Op vrijdag besloten ze driver steward Derek Warwick te schorsen, omdat hij met een gokplatform had gesproken. Het lijkt erop dat dat Warwick vlak na zijn schorsing wederom is benaderd door een gokplatform.

Warwick sprak zich in de week voorafgaand de Grand Prix van Canada uit bij een gokplatform. Hij gaf in dit interview zijn mening over onder meer de straf van Max Verstappen in Spanje, de situatie van Yuki Tsunoda bij Red Bull en de teleurstellende resultaten van Lewis Hamilton bij Ferrari.

Verbazing

Dit zorgde voor de nodige verbazing, want begin dit jaar had de FIA steward Johnny Herbert de deur gewezen omdat hij dit soort interviews gaf. Bij goksites legde hij uit hoe hij naar straffen keek, en haalde hij meerdere keren zeer hard uit naar Max Verstappen.

Het was dan ook opvallend dat Warwick bij het begin van het raceweekend in Montreal 'gewoon' was aangesteld als steward. Na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag krabbelde de FIA toch terug, en werd Warwick voor de rest van het weekend geschorst. Hij erkende dat hij fout zat, en hij zal gewoon aanwezig zijn bij het raceweekend in Oostenrijk.

Nieuw verzoek

Volgens PlanetF1 werd Warwick daarna alsnog benaderd door een gokplatform op een nieuw interview af te nemen. Hij kon dan bij het gokplatform zijn mening geven over zijn schorsing, maar de Brit wees dit verzoek af. Mocht hij dit niet hebben gedaan, dan had hij in grotere problemen kunnen komen.

Het grote verschil met andere bekende namen

Warwick is niet de enige grote naam uit de Formule 1-wereld die in de afgelopen maanden met gokplatformen heeft gesproken. Naast de Brit spreken ook onder meer Herbert, Juan Pablo Montoya en Jacques Villeneuve zich met enige regelmaat uit bij deze platformen. Het grote verschil met Warwick is dat deze oud-coureur geen officiële functie bij de FIA hebben.